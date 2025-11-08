Yeşilyurt’ta 'Aile Mentörlüğü' Eğitimi Tamamlandı: 40 Rehber Öğretmene Sertifika

Yeşilyurt’ta düzenlenen 'Aile Mentörlüğü' eğitimleri tamamlandı; 40 rehber öğretmene '365 Gün Aile' projesi kapsamında sertifikaları verildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:38
Yeşilyurt’ta 'Aile Mentörlüğü' Eğitimi Tamamlandı: 40 Rehber Öğretmene Sertifika

Yeşilyurt’ta 'Aile Mentörlüğü' Eğitimi Tamamlandı

Malatya Valiliği, Yeşilyurt Belediyesi ve (DEHADER) Değerli Hayatlar Eğitim Derneğinin iş birliğiyle, Türkiye’de ilk kez Yeşilyurt'ta hayata geçirilen '365 Gün Aile' projesi kapsamında düzenlenen 'Aile Mentörlüğü' eğitimleri başarıyla tamamlandı. 40 rehber öğretmene düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Eğitim içeriği ve destekçiler

Eğitimler, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği ve İstanbul Üsküdar Üniversitesi bilimsel danışmanlığında gerçekleştirildi. Programda rehber öğretmenlere 'Aile İçi İletişim, Çocuk ve Ergen Psikolojisi ile Ebeveyn Tutumları' gibi konularda kapsamlı eğitimler verildi.

Üsküdar Üniversitesi'nden katılan akademisyenler ve psikologlar tarafından yürütülen eğitimler, rehber öğretmenlerin ailelerle daha etkin iletişim kurmalarını, toplumsal dayanışmayı güçlendirmelerini ve bireylerin psikososyal destek süreçlerinde aktif rol almalarını hedefledi.

Tören ve mesajlar

'Aile Mentörlüğü' eğitimlerini başarıyla tamamlayan rehber öğretmenlerin sertifikaları, Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek katılımcıları tebrik etti. Başkan Geçit sözlerinde, 'Toplumlar hiç şüphe yok ki aileler üzerine inşa edilir. Cumburbaşkanımızın bu yılı aile yılı olarak ilan etmesiyle birlikte belediye olarak bu alandaki projelerimize her geçen gün bir yenisini daha ekledik... Bu eğitimlerin temel amacı, aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlenmesine destek sunmaktır.' ifadelerine yer verdi.

(DEHADER) Değerli Hayatlar Eğitim Derneği Başkanı Mine Yeter ise toplumun gelişiminde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, eğitim çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür etti. Yeter, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e özellikle teşekkür ederek, 'Bir araya geldiğimizde, aynı hedefe inandığımızda ve omuz omuza yürüdüğümüzde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.' diye konuştu.

Sertifika töreni

Konuşmaların ardından rehber öğretmenlere sertifikaları takdim edildi. '365 Gün Aile' projesi kapsamında gerçekleştirilen bu eğitimle, Yeşilyurt aile kurumunun güçlenmesine ve bilinçli ebeveynliğin yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçladığını bir kez daha gösterdi.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI ‘AİLE MENTÖRLÜĞÜ’ EĞİTİM PROGRAMI...

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI ‘AİLE MENTÖRLÜĞÜ’ EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI ‘AİLE MENTÖRLÜĞÜ’ EĞİTİM PROGRAMI...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Tekirdağ Emniyeti Ayaspaşa Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
5
Bursa'da Jandarma'dan Kaçak Sigara Operasyonu
6
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
7
İstiklal Caddesi'nde Silahlı Kavga: 2 Esnaf Yaralandı

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik