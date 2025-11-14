Yeşilyurt’ta Sonbahar Kartpostalı: Gündüzbey’in Dronla Yakalanan Renk Cümbüşü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharın son günlerinde ortaya çıkan renk cümbüşü, dron kamerasıyla kaydedilerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dron görüntüleri doğanın renklerini sergiledi

Gündüzbey Mahallesi ve çevresindeki ağaçların sonbaharın son döneminde sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünmesi, bölgede yaz aylarında hakim olan yeşil dokuyu farklı bir görsellikle değiştirdi. Dronla kaydedilen görüntüler, doğanın eşsiz güzelliğini havadan gözler önüne serdi.

Ziyaretçiler manzaraya hayran kaldı

Diyarbakır’dan çalışmak için Malatya’ya gelen Mehmet Can Çiftçi ile Muhammed Salih Ay, bölgenin manzarasına hayran kaldıklarını belirterek Yeşilyurt’un doğal güzelliklerini çok beğendiklerini söyledi.

YEŞİLYURT’TA SONBAHARIN SON GÜNLERİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ