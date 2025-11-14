Yeşilyurt’ta Sonbahar Kartpostalı: Gündüzbey’in Dronla Yakalanan Renk Cümbüşü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey’de sonbaharın son günlerinde ağaçların sarı, turuncu ve kırmızı tonları dronla görüntülendi; ziyaretçiler manzaraya hayran kaldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:28
Yeşilyurt’ta Sonbahar Kartpostalı: Gündüzbey’in Dronla Yakalanan Renk Cümbüşü

Yeşilyurt’ta Sonbahar Kartpostalı: Gündüzbey’in Dronla Yakalanan Renk Cümbüşü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharın son günlerinde ortaya çıkan renk cümbüşü, dron kamerasıyla kaydedilerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dron görüntüleri doğanın renklerini sergiledi

Gündüzbey Mahallesi ve çevresindeki ağaçların sonbaharın son döneminde sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünmesi, bölgede yaz aylarında hakim olan yeşil dokuyu farklı bir görsellikle değiştirdi. Dronla kaydedilen görüntüler, doğanın eşsiz güzelliğini havadan gözler önüne serdi.

Ziyaretçiler manzaraya hayran kaldı

Diyarbakır’dan çalışmak için Malatya’ya gelen Mehmet Can Çiftçi ile Muhammed Salih Ay, bölgenin manzarasına hayran kaldıklarını belirterek Yeşilyurt’un doğal güzelliklerini çok beğendiklerini söyledi.

YEŞİLYURT’TA SONBAHARIN SON GÜNLERİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

YEŞİLYURT’TA SONBAHARIN SON GÜNLERİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

YEŞİLYURT’TA SONBAHARIN SON GÜNLERİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Denizli'de Emsan eski fabrika yerleşkesinde yangın: 6 işyeri zarar gördü

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları