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Yeşim Akbaş Davasında Beraat Kararı: Yeterli Delil Bulunamadı

Yeşim Akbaş'ın polis lojmanında ölü bulunmasına dair davada sanık beraat etti, mahkeme yeterli delil bulamadı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:03
Yeşim Akbaş Davasında Beraat Kararı: Yeterli Delil Bulunamadı

Yeşim Akbaş Davasında Karar

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Yeşim Akbaş adlı kadının polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunmasına dair davada, sanık komiser yardımcısı D.Y. hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, sanığa yönelik cinayet suçlaması için "yeter derecede kesin, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak delil" bulunmadığını açıkladı.

Beraat Kararının Gerekçeleri

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Temmuz’daki duruşma öncesinde sanığın beraat kararını içeren 26 sayfalık gerekçeli kararı yayımladı. Kararda, Yeşim Akbaş ile sanık D.Y.’nin sevgili oldukları ve 13 Nisan 2023’teki iftar programının ardından birlikte sanığın evine gittikleri ifade edildi. Müfettiş raporuna göre, Akbaş’ın ertesi sabah intihar ettiğine dair bilgiler geldi.

Aile ve Psikolojik Durum

Akbaş’ın ailesinin sanığı, kızlarının ölümünden sorumlu tutarak suçlaması mahkemede yer aldı. Sanığın ise bu suçlamaları reddettiği belirtiliyor. Gerekçeli kararda, maktulün uzun süre psikolojik tedavi gördüğü, antidepresan kullandığı ve alkol bağımlılığının arttığı bilgileri yer aldı.

Uzman Görüşleri ve Olayın Gelişimi

Uzman raporları, sanığın olay yerinde bulunmasının, atış artıklarının buradan bulaşmış olabileceğini gösterdi. Yapılan incelemelerde, Akbaş’ın sanık tarafından öldürülmesinin mümkün olmadığına ilişkin kanıtlar sunuldu. "Akbaş’ın direniş göstermesi gerektiği ancak buna dair hiçbir iz bulunmadığı" vurgulandı.

Sonuç ve Gelişmeler

Ayrıca, sanık D.Y. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmasına rağmen, mahkeme yeterli delil bulamaması nedeniyle "şüpheden sanık yararlanır" ilkesini gözeterek beraat kararı verdi. Yeşim Akbaş, 14 Nisan 2023 tarihinde polis lojmanında başından vurulmuş olarak bulunmuş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı. Olayda kullanılan tabancanın sahibi D.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve ardından tutuklandı.

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