Yeşim Tonbaz'ın İlk Filminde Kendini Bulma Arayışı: 'Hacer'

İlk Uzun Metraj: 'Hacer'

Yeşim Tonbaz'ın ilk uzun metraj filmi olan "Hacer", kendini bulma yolculuğunu ele alıyor. Yapımcılığını Merve Sena Kılıç'ın üstlendiği film, Hz. Hacer'in kadim efsanesini modern bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor.

Olgunlaştığı Süreç

Film, babasını tanımadan büyüyen bir kadının hayatına odaklanıyor. Çekimleri Karabük'te gerçekleştirilen eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin desteğiyle hayata geçirildi.

Yönetmen Tonbaz, hikâyesinin fıtrat ve kendini bulma çerçevesinde geliştiğini belirterek, "Hikaye, herkesin kendi kaderini yaşayarak kendini tamamlaması üzerine kurulu," dedi.

İlginç Karakter Seçimleri

Tonbaz, filmde 2.5 yaşında bir çocuğun yanı sıra hayvan karakterler de yer aldığını vurgulayarak, "Doğanın içinde olmak bazı zorluklar getirdi ama ekip olarak bunları aşmayı başardık," ifadelerini kullandı.

Önemli Destekler

Merve Sena Kılıç, bağımsız film yapmanın zorluklarına değinirken Karabük Belediyesi'nin sağladığı desteklerin projeyi kolaylaştırdığını aktardı. Ayrıca, film tamamlandıktan sonra 2025-2026 yıllarında festival yolculuğuna çıkmayı planlıyorlar.

Görsel Zenginlik ve Katkılar

Filmin ekibinde Betül Demir, Sıddıka Açıkbaş, Serpil Tunç ve Abdulhamit Güler gibi isimler yer alırken, görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin üstleniyor. Hacer'in hikayesi, köyde geçirdiği süre boyunca bilmediği gerçekleri keşfetmesini ve kendi kimliğine ulaşmasını anlatıyor.

Karabük, film için uygun coğrafi özellikler sunarak projeye çeşitlilik kazandırdı. Çekimlerin yapıldığı yerler arasında Karabük Merkez, Gökbel ve Çukurca köyleri bulunuyor.

Sonuç olarak, "Hacer", sadece bir hikaye değil, aynı zamanda kendi iç yolculuğunu arayan bireylerin öyküsünü sinema üzerinden anlatıyor.