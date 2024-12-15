Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları Bolu'da Başlıyor

Bolu'da Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, yarın Bolu'dan start alıyor. 2019'dan bu yana, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü kurmayı amaçlayan bu fuarlar, bu yıl 13 şehirde gerçekleşecek.

Eşit Fırsatlar ve Yeni Etkinlikler

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, öğrenci ve mezunlara kariyer imkanlarına erişim fırsatı sunmayı hedefliyor. Fuarlarda, iş ve staj mülakatları, örnek olay analizleri ile kariyer olanaklarının anlatılacağı bilgilendirme toplantılarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapılacak.

Bu yıl, ortaöğretimden meslek tercihine geçiş sürecindeki öğrencilere yönelik özel oturumlar da düzenlenecek. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek ilk panelde, mesleki farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca, gençler sektörün uzmanlarıyla bire bir tanışma fırsatı bulacak.

Fuarlara Geniş Katılım

Bolu'da başlayacak fuarlara 136 paydaş üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri katılacak. Katılımcılar, 1 milyon üniversite öğrencisi ve mezunu işverenlerle buluşturmayı amaçlayan bu etkinlikte kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Başvurular ve Katılım Bilgileri

Fuarlara katılmak isteyen gençler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen e-insan mobil uygulaması ve Yetenek Kapısı web sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilir. Etkinlikler ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye @tccbiko ve @yetenekheryerde sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Bölgesel Kariyer Fuarları Takvimi