Yetim Vakfı, Gazze'deki Yetim Çocuklar için Destek Hedefini Büyütüyor

Gazze'deki Yetim Çocuklara Destek

Yetim Vakfı, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki yetim çocuk sayısını 2 binden 9 bine çıkarmayı hedefliyor. Vakıftan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de yetim kalan yaklaşık 40 bin çocuk için bir sponsorluk kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Sponsorluk Kampanyası ve Hedefler

Dünya genelinde daha önce 13 bin yetime destek sağlayan Yetim Vakfı, Gazze'de şimdiye kadar 2 binden fazla yetim çocuğa ulaştı. Bu sayıyı 9 bine çıkarmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Vakfın bu girişimi, büyük bir ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor.

Elden Ele Ulaşan Yardımlar

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, "Gazze halkının en az yüzde 3'ü artık yaşamıyor. Bu, dünya tarihinde görülmemiş bir insani kriz. Gazze'de yaşanan trajedi karşısında sessiz kalamayız. Her gün bombaların altında hayatta kalmaya çalışan, bir lokma ekmek bulmakta zorlanan bu masum çocuklar bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

Tüm Hayırseverlere Çağrı

Yılmaz, şu anda Gazze'de 2 bin yetime düzenli destek sağladıklarını ve bu sayıyı 9 bine çıkarmanın hedefleri olduğunu söyledi. Ayrıca, hayırseverleri kampanyalara destek vermeye davet ederek, "Aylık 600 TL, yıllık 7 bin 200 TL ile bir yetim çocuğun hayatına dokunabilirsiniz" ifadesini kullandı.