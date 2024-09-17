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Yetiştiricilik Avcılığı Geçiyor: Balık Stokları Tehlikede

Küresel ısınma ve aşırı avlanma, balık stoklarını tehdit ediyor. Yetiştiricilik bu yıl ilk kez avcılığın önüne geçti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:18
Yetiştiricilik Avcılığı Geçiyor: Balık Stokları Tehlikede

Yetiştiricilikte Yükseliş

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Sinan Mavruk, balık yetiştiriciliğinin dünya genelinde avcılıktan daha fazla ürün sağlamaya başladığını belirtti. Yetiştiricilik, bu yıl elde edilen balık ürünlerinin %51'ini oluşturuyor.

Balık Stokları ve İçlerindeki Tehlikeler

Mavruk, balık stoklarını tehdit eden iki önemli faktörü vurguladı: küresel ısınma ve sürdürülebilir olmayan avlanma yöntemleri. Bu durum, dünya genelinde birçok balık türünün azalmasına neden oluyor.

Dünya Genelindeki Balık Çeşitliliği

Prof. Mavruk, dünya genelinde kayıt altına alınan yaklaşık 37 bin balık türünden 18 bininin denizlerde yaşadığını söyledi. En yüksek balık biyoçeşitliliği, Malay Takımadaları gibi belirli bölgelerde bulunuyor.

Akdeniz ve Yabancı Türler

Akdeniz'deki balık türleri üzerindeki baskı artarken, yabancı türlerin bölgeye girişi de sorun teşkil ediyor. Mavruk, Süveyş Kanalı'nin bu durumu etkileyen bir etken olduğuna dikkat çekti.

İklim Değişikliği Etkileri

Artan deniz suyu sıcaklıkları, türlerin yaşam alanlarını tehdit etmekte; 2060 yılında 20, 2099'a kadar ise 54 türün Akdeniz'de artık görülmeyeceği öngörülüyor.

Sürdürülebilir Balık Yetiştiriciliği Önemi

Mavruk, balık avcılığının sınırlı olduğu yollara ulaşarak, doğal stokların korunması ve alternatif protein kaynakları sağlamak için yetiştiriciliğin önemini vurguladı.

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