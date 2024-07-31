Yıl Sonuna Kadar Türkiye'de Müzik Festivali: Dünyaca Ünlü Sanatçılar Konser Veriyor

Yıl Sonuna Kadar Türkiye'de Heyecan Verici Konserler

Müzik dünyasından birçok ünlü sanatçı, yıl sonuna kadar Türkiye'nin farklı illerinde konserler verecek. Bu organizasyonlar sayesinde, müzikseverler çok çeşitli müzik türlerinden eserler dinleme fırsatı bulacak.

Blondshell, Alternatif Müziğin Temsilcisi

Alternatif rock, indie rock ve britpop gibi farklı türleri birleştiren Blondshell, 13 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak. Gerçek adı Sabrina Mae Teitelbaum olan sanatçı, nisan ayında çıkardığı "Blondshell" albümü ile dikkat çekti.

Ben Böhmer Türkiye'ye Dönüyor

Almanya'nın elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden Ben Böhmer, iki yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye gelecek. 4 Ekim'de Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi'nde performans sergileyecek.

Charlotte Cardin, 99 Nights Turnesi ile Geliyor

Kanadalı Charlotte Cardin, 21 Kasım'da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla bir araya gelecek. Ardından 22 Kasım'da Jolly Joker Ankara'da ilk konserini verecek.

FJAAK ve Ellen Allien, İstanbul'da Sahne Alacak

Elektronik müziğin öncülerinden FJAAK ve Ellen Allien, 5 Ekim'de Volkswagen Arena'da performans gerçekleştirecek.

Black Coffee Bodrum'da Dinleyicilerle Buluşacak

Güney Afrikalı DJ Black Coffee, 6 Ağustos'ta Lujo Hotel Bodrum'da konser verecek.

Al Di Meola, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Caz ve dünya müziğini harmanlayan Al Di Meola, 26 Eylül'de Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Hırvat Çellist Hauser'dan Türkiye Turu

Hırvat çellist Stjepan Hauser, 14-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Antalya'da üç ayrı konser verecek.

Ludovico Einaudi İstanbul'da Buluşacak

İtalyan piyanist Ludovico Einaudi, 11 Eylül'de İstanbul'da, ardından yoğun ilgi üzerine 12 Eylül'de bir konser daha verecek.

Jethro Tull, Rock Tutkunlarıyla Buluşacak

İngiliz rock grubu Jethro Tull, 23 Kasım'da Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Bryan Adams'ın Yeni Albüm Konseri

Dünyaca ünlü sanatçı Bryan Adams, 18 Ekim'de Ülker Spor Salonu'nda hayranlarıyla buluşarak yeni albümü "So Happy It Hurts"ten parçaları seslendirecek.

Diğer Konserler

Rock grubu Placebo, 4 Ağustos'ta; Opeth, 13-14 Ağustos'ta; Overkill, 31 Ağustos'ta; Accept, 17 Ekim'de; ve Soen, 20-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da konserler verecek.