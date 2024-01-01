Yılbaşı gecesi Hakkari'de peş peşe deprem!

Yılbaşı gecesinde Hakkari ilinde peş peşe depremler vatandaşı korkuttu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORKUTAN DEPREMLER

AFAD tarafından yapılan son duyuruya göre yılbaşı gecesi Hakkari Yüksekova ilçesinde saat 19:37 saatinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. Hakkari Yüksekova ilçesinde saat 20:06 sularında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı ve deprem yerin 2.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Gece 01:28 sularında Hakkari Yüksekova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı ve bu deprem yerin 7.27 kilometre derinliğinde meydana geldi.





Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; 'Yüksekova ilçesi merkezli olarak 4.4 büyüklüğünde yaşanan depremle ilgili şimdiye kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Başta kolluk birimlerimiz başta olmak üzere bütün idari birimler hem muhtarımızla hem de alanda tarama yaparak olumsuz bir durum olmadığını tespit etti. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' Hakkari Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; 'Yüksekova ilçesinde yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında şimdiye kadar olumsuz bir durumlar karşılaşılmadı. Gelişmeler yakından takip ediliyor. Allah ülkemizi ve milletimizi bütün doğal afetlerden korusun.'