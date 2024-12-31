Yılbaşı İçin 324 Bin Güvenlik Görevlisi: İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklamada Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yılbaşı Tedbirleri Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımında, "İçişleri Bakanlığı ailemizden 324 bin 549 personel görevlendirilmiştir" ifadesine yer verdi.

Huzur ve Güven İçin Görev Başındayız

Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güveni tesis etmek için İçişleri Bakanlığı olarak görevimizin başındayız" diyerek, vatandaşlardan tanık oldukları veya rahatsız edici olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.

Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri

Güvenlik güçlerinin yaz-kış demeden yılın 365 günü görev başında olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, alınan tedbirlerle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Asayiş tedbirleri kapsamında 30 Aralık 2024 saat 08.00'den 2 Ocak 2025 saat 08.00’e kadar , 207 bin 239 polis, 99 bin 480 jandarma ve 3 bin 100 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplamda 309 bin 819 kolluk personeli görevlendirilecektir.

, 207 bin 239 polis, 99 bin 480 jandarma ve 3 bin 100 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplamda görevlendirilecektir. Görevde olan araç sayısı: 31 bin 976 binek araç, 3 bin 853 motosiklet, 430 hava aracı ve 538 deniz aracı olmak üzere 36 bin 527 araç .

. Göç İdaresi Başkanlığı, 1350 personel ve 270 mobil araç ile aktif olarak görev alacak.

ile aktif olarak görev alacak. AFAD’ın da 4 bin 200 personel ve 502 araç ile alanda yer alacağı bildirildi.

112 Acil ekiplerinin toplamda 9 bin 180 personel ile vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi.

Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı ailemizden 324 bin 549 personel görevlendirilmiştir" bilgisiyle, yılbaşı kutlamalarının güvenli geçmesine yönelik başlatılan kapsamlı hazırlıkları duyurdu.