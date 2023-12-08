Yılbaşı öncesi 81 ilde sahte alkol operasyonu: 25 bin litre alkol ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sahte alkol operasyonu ile 81 ilde 23 bin 603 litre içki ele geçirildiği duyurusu geldi.

Yılbaşı öncesi 81 ilde sahte alkol operasyonu: 25 bin litre alkol ele geçirildi!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan bir son dakika haberine göre 81 ilde eşzamanı sahte alkol operasyonu düzenlendi. Çengel-4 operasyonu kapsamında yapılan denetimlerde 25 bin 603 litre alkol ele geçirilirken 189 kişi için adli işlem başlatıldığı belirtildi. 

Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonda sahte alkol üretimi yapılan 14 içki imalathanesinin ortaya çıkarıldığını belirtti. Yerlikaya, Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülen operasyon sayesinde 25 milyon TL’lik vergi kaybının önlendiğini açıkladı.

Operasyonda 8 bin 310 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 13 bin 472 litre kaçak/sahte alkollü içki, 12 bin 131 litre etil alkol, bin 704 adet boş şişe ve bin 600 adet bandrol, bin 680 adet alkol aroması ve 68 bin 121 adet etikete el konulduğu belirtildi.

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