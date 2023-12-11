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Yılbaşı Öncesi İzmir'de sahte içki operasyonu

Yılbaşı Öncesi İzmir'de sahte içki operasyonu Tabii ki, işte alternatif bir metin: İzmir'de yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 59 farklı adrese düzenlenen baskınlarda toplamda 41 bin 300 litre sahte etil alkol ve 976 şişe sahte içki ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında 70 kişi ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.