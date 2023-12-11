Yılbaşı Öncesi İzmir'de sahte içki operasyonu

Tabii ki, işte alternatif bir metin: İzmir'de yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 59 farklı adrese düzenlenen baskınlarda toplamda 41 bin 300 litre sahte etil alkol ve 976 şişe sahte içki ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında 70 kişi ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Yılbaşı Öncesi İzmir'de sahte içki operasyonu
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İzmir'de yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda  sahte içki üreten ve satan şüphelilere baskınlar düzenlendi. Şehrin genelinde yapılan eş zamanlı operasyonla 59 noktaya baskınlar gerçekleştirildi.

70 Şüpheliye Adli ve İdari İşlem Başlatıldı

Yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda, taklit etiketli 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ve gümrük kaçağı sigara ile tütün mamulleri ele geçirildi. Toplamda 70 şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari işlemlerle birlikte, operasyonun vergi kaybını 70 milyon TL önlediği belirtildi.

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