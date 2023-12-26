Yılbaşı öncesi jandarmadan vurgun: Sahte alkollü içki operasyonu

Trabzon'da yılbaşı gecesi sahte alkollü içki satışını önlemek için jandarma harekete geçti. Ortahisar ilçesinde A.U. (53) adlı kişinin işyerinde sahte alkollü içki imal ettiği ve sattığı belirlendi. Mahkeme kararıyla yapılan baskında 96 şişe rakı ve votka, 40 litre etil alkol bulundu. A.U. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bilgisine ulaşıldı.