Yılbaşı öncesinde operasyon! Sahte alkol üreticilerine göz açtırılmıyor: 220 gözaltı

Vatandaşların can ve sağlık güvenliğini korumak ve kaçakçılığı önlemek amacıyla 81 ilde büyük bir operasyon yapıldı. Kaçak/sahte alkollü içki üreten ve satan şüphelilere yönelik "Çengel-5" operasyonunda çok sayıda gözaltı ve malzeme ele geçirildi. Operasyonun ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması ile duyuruldu.

81 ilde gerçekleştirilen "Çengel-5" operasyonuyla kaçak/sahte alkol ticaretiyle mücadele edildi. 220 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 187 ton kaçak/sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. 35 milyon TL vergi zararı önlenmiş oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili X'te açıklama yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yönettiği "Çengel-5" operasyonu kapsamında; 81 ildeki Emniyet ve Jandarma birimleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı iş birliği yaptı. Vatandaşların can ve sağlık güvenliğini tehlikeye atan ve ülkeye büyük vergi zararı veren yasa dışı eylemlere son vermek için harekete geçildiği bildirildi.

12 kaçak/sahte alkollü içki imalathanesine operasyon yapıldı. 15.000 litre etil alkol, 188.000 litre ve 6.100 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 1.300 boş şişe, 7.700 bandrol, 2.100 alkol aroması ve 8.700 etiketin yanı sıra 35 milyon TL’lik vergi kaybına yol açan imalathaneler kapatıldı. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katılarak destek sağladı.