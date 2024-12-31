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Yılbaşı Tedbirleri Açıklandı: 309 Bin Kolluk Personeli Görevde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında 309 bin kolluk personelinin görev alacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 00:26
Yılbaşı Tedbirleri Açıklandı: 309 Bin Kolluk Personeli Görevde

Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde 309 bin kolluk personelini görevlendirdiklerini açıkladı. NTV canlı yayınında konuşan Bakan Yerlikaya, 207 bin emniyet mensubu, 99 bin jandarma ve denizlerde 3 bin sahil güvenlik personelinin görev alacağını belirtti. Yılbaşı gecesi 36 bin 527 aracın görevlendirileceğini aktaran Yerlikaya, hem asayiş hem de trafik alanında önemli hazırlıklar yapıldığını ifade etti.

Tedbirler Süresiz Devam Edecek

2023 yılı için alınan önlemler kapsamında, yılbaşı boyunca polisin 6 bin 862 ve jandarmanın 3 bin 923 noktada görev yapacağını belirten Yerlikaya, tedbirlerin perşembe sabahına kadar süreceğini vurguladı. AFAD ve 112 Acil Çağrı istasyonları da bu süreçte hazır olacak.

Alkol Denetimleri Artıyor

Alkol tüketimiyle ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulunan Yerlikaya, "Sadece kendi yaşamını değil, başkalarının da yaşamını tehlikeye atmamak adına sorumlu olmaya davet ediyoruz" dedi. Alkol muayenesi için yapılan denetim sayısının arttığını ifade eden Bakan, kaçak ve sahte alkol ile ilgili de dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Suriyelilerin Ülkeye Dönüşü Hız Kazandı

Suriye'deki duruma da dikkat çeken Bakan Yerlikaya, 21 gün içinde 35 bin 114 Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü açıkladı. Türkiye'nin şu anda 4 milyon 156 bin 925 yasal kalış hakkı olan yabancıya ev sahipliği yaptığını söyleyen Yerlikaya, Suriyeli dönüşlerini özellikle Halep bölgesinde yoğunlaştığını belirtti.

Düzensiz Göçle Mücadele Sürecek

Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede insani ve vicdani bir yaklaşım sergileyeceklerini, bu süreçte kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyeceklerini vurguladı. Göreve geldiğinden bu yana 7 bin 626 göçmen kaçakçısının tutuklandığını belirten Yerlikaya, 291 bin litre kaçak alkolün ele geçirildiğini aktardı.

Asayiş Suçlarında Dikkat Çeken Azalmalar

1 Ocak-27 Aralık tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlarda %4.2’lik bir azalma yaşandığını belirten Yerlikaya, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da önemli düşüşler kaydedildiğini belirtti. 83 bin mal varlığına karşı işlenen suç olduğunu bildiren Bakan, hırsızlık olaylarının %30 oranında düştüğünü aktardı.

Türkiye Terörle Mücadelede Kararlılığını Sürdürüyor

Terörle mücadele konusunda icraatlarının devam ettiğini belirten Yerlikaya, 1425 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 87 sözde üst düzey teröristin de yakalandığını açıkladı. İç güvenlik alanında önemli başarılar elde ettiklerini söyleyen Yerlikaya, 830 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 6 bin 438 tutuklama gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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