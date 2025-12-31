DOLAR
Yılbaşına Özel: Kişiye Özel Zeytinyağı Edremit'ten

Edremit'te üreticiler, yılbaşı öncesi kişiye özel kutularda 1 litre ödüllü sızma zeytinyağı hediye ediyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:26
Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinyağı sektörü temsilcilerinden Efe Yıldırım, yeni yıl öncesinde müşterilerden gelen talep üzerine hazırladıkları kişiye özel zeytinyağlarının yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Talep artışı ve özel tasarım

Yılbaşı öncesinde hediye arayışına giren vatandaşlar, bölgenin en önemli değeri olan zeytinyağını tercih etmeye başladı. Yıllardır sektörün içinde olduklarını belirten Efe Yıldırım, müşterilerin isteği doğrultusunda özel tasarımlı kutular ve şişelerde kişiye özel zeytinyağları hazırladıklarını ifade etti.

"Müşterilerimizin isteği doğrultusunda kişiye özel zeytinyağı olarak kutulu hediye gönderiyoruz. Yılbaşı öncesinde gelen talepler doğrultusunda isteyen misafirlerimize bu ürünleri ulaştırmaya devam ediyoruz"

Kutu içeriği

Hazırlanan kutuların içeriği hakkında bilgi veren Efe Yıldırım, "Hediye kutularının içerisinde 1 litre ödüllü sızma zeytinyağımız bulunuyor" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

