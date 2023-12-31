Yılbaşında Hava Durumu Nasıl Olacak? Yeni Yılda Karlı ve Yağışlı Günler

2024 yılına girerken, yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X’te yaptığı paylaşımla, yeni yılda yurt genelinde beklenen hava durumunu açıkladı. Şen, yeni yılda yağışlı ve karlı günlerin yaşanacağını söyledi. Şen, 2023 yılının son gününde yurtta yağış olmayacağını, sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini belirtti. Şen, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis görüleceğini ifade etti. Şen, yeni haftada ise yağışlı bir havanın etkili olacağını kaydetti. Şen, pazartesi günü Akdeniz bölgesinde, salı günü Marmara bölgesinde yağmurun görüleceğini bildirdi. Şen, çarşamba günü ise Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

YENİ YILDA YAĞIŞLI VE KARLI GÜNLER

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X’te yaptığı paylaşımla, 2024 yılına girerken yurt genelinde beklenen hava durumunu değerlendirdi. Şen, yeni yılda yağışlı ve karlı günlerin yaşanacağını söyledi. Şen, yeni yılın ilk haftasında yurtta yağışlı bir havanın etkili olacağını kaydetti.

Şen, pazartesi günü Akdeniz bölgesinde, salı günü Marmara bölgesinde yağmurun görüleceğini bildirdi. Şen, çarşamba günü ise Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Şen, yağışların perşembe günü de devam edeceğini, cuma günü ise yurt genelinde hava durumunun parçalı bulutlu olacağını belirtti.

2023 YILININ SON GÜNÜNDE YAĞIŞ YOK

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X’te yaptığı paylaşımla, 2023 yılının son gününde yurtta yağış olmayacağını, sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini belirtti. Şen, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis görüleceğini ifade etti.

Şen, 2023 yılının son gününde yurtta en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağını, en düşük sıcaklığın ise 2 derece olacağını söyledi. Şen, yılbaşı gecesi ise yurt genelinde hava durumunun açık ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkların ise ortalama 10 derece civarında olacağını kaydetti.

2024 yılında hava durumu nasıl olacak?



2024 yılında hava durumu, yağışlı ve karlı olacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yeni yılda yurt genelinde yağışlı ve karlı günlerin yaşanacağını söyledi. Şen, yeni yılın ilk haftasında yurtta yağışlı bir havanın etkili olacağını kaydetti.

2023 yılının son gününde yurtta yağış var mı?

2023 yılının son gününde yurtta yağış yok. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, 2023 yılının son gününde yurtta yağış olmayacağını, sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini belirtti. Şen, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis görüleceğini ifade etti.

Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak?

Yılbaşı gecesi hava durumu, açık ve az bulutlu olacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yılbaşı gecesi yurt genelinde hava durumunun açık ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkların ise ortalama 10 derece civarında olacağını kaydetti.