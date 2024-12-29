Yılbaşında Türkiye'de Yağış Yok, Sıcaklık Mevsim Normallerinde Seyredecek

Yılbaşında Hava Durumu: Yağış Yok, Sıcaklık Normale Dönecek

Yurt genelinde yılbaşı günü yağış beklenmiyor, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı tarafından yapılan açıklamalara göre, yarın itibarıyla ülkenin büyük bölümünde yağışların etkili olacağı bildirildi.

Oğlakçı, özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ile Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yağışların etkili olacağını söyledi. Kıyı kesimlerde sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Salı günü itibarıyla yağışların yurt genelinden çekileceğini, yalnızca Doğu Karadeniz kıyıları ile Karaman ve Niğde çevrelerinde yağış olabileceğini ifade etti.

Yeni Yılda Sis ve Çığ Tehlikesi

Yeni yılın ilk günlerinde yağış beklentisi olmadığını belirten Oğlakçı, çarşamba sabah saatlerinde bazı bölgelerde sıhak ve pus oluşabileceğini kaydetti. Ayrıca Oğlakçı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yarın itibarıyla Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Üç Büyük Şehirde Hava Durumu

İstanbul'da yarın yağış beklenirken, sıcaklıkların gece 6, gündüz 9 derecede olması bekleniyor. Hafta boyunca yağış beklenmediği ve salı ile çarşamba günü sıcaklıkların 4-10 derece arasında değişeceği bildirildi.

İzmir'de ise önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Burada sıcaklıkların gece 6-7, gündüz 12-13 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Ankara'da ise yarın güney kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Yeni yılın ilk günlerinde yağış öngörmüyor. Ankara'da sıcaklıkların gece eksi 1-2, gündüz ise 6-7 derece olacağı tahmin ediliyor.