Yılbaşında Uludağ'a Turist Akını: Otellerde %95'in Üzeri Doluluk

Yılbaşında Uludağ turizmi zirvede: Oteller doldu taştı

Uludağ, Türkiye’nin kış turizmi merkezlerinden biri olarak yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Kayak pistleri dolup taşarken, yerli ve yabancı turistler bölgeyi tercih etti. Otellerdeki doluluk oranı %95’in üzerinde seyretti.

Kar kalınlığı ve hava koşulları

Bursa’nın beyaz cenneti Uludağ’da yağan kar sonrası yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı ölçüldü. Hava sıcaklığı eksi 6 derece olarak kaydedilirken, ziyaretçiler pistlerde kayak yaparak ve eğlenceli vakitler geçirerek yılbaşını kutladı.

Ziyaretçi yoğunluğu ve beklentiler

Geçmiş yıllara göre artan ziyaretçi akınıyla Zirvede yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Otel doluluk oranlarının %95’in üzerinde olması, bölgenin yılbaşı döneminde en çok tercih edilen merkezlerden biri olduğunu gösteriyor. Zirvede devam eden kar yağışının etkisinin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

