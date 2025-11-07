Yıldıray Aluç Geliştirdi: Sivas’ta Radyasyon Engelleyen Yastık

Jeoloji Mühendisi Yıldıray Aluç, Sivas’ta bol bulunan doğal mineraller ve aromatik bitkileri bir araya getirerek elektromanyetik alanı soğuran özel bir yastık tasarladı. Amaç, cep telefonları, modemler ve diğer elektronik cihazlardan yayılan radyasyondan etkilenenlerin uyku kalitesini artırmak.

Doğal mineral ve bitkilerden yastık üretimi

Aluç’un geliştirdiği yastıkta, Sivas’ta bulunan manyetik, barit ve grafit gibi mineraller ile aromatik bitkiler ve koku-nem alıcı tabletler kullanılıyor. Minerallerin ve bitkilerin elektromanyetik alanları soğurucu özellikleri, yapılan bilimsel çalışmalar ve Aluç’un kendi denemeleriyle desteklendiğini belirtiyor.

Yastığın astar kısmına, içerisine minerallerin konulduğu özel cepler dikiliyor; cep sayısı talebe göre değiştirilebiliyor. İçerik olarak yastığın içine ayrıca doğal radyasyon emici yün dolduruluyor ve bazı modellerde yastık astarı madenden yapılan kumaş ile kaplanıyor.

Uygulama ve deneme sonuçları

Aluç, bir denemede cep telefonunu yastığın içine koyup arama yapıldığında operatörden "aradığınız kişiye ulaşılamıyor" uyarısı aldığını söyleyerek, bunun yastığın elektromanyetik alanı engellediğine işaret ettiğini ifade etti. Kullanıcı geri bildirimleri ise yastığı kullananların daha rahat uyudukları yönünde.

Aluç, özellikle gün içinde internet ağı, modem ve cep telefonlarının elektromanyetik alanlarına maruz kalanların akşamları uykuya dalmakta güçlük çektiğini; geliştirilen yastığın bu soruna çözüm olmasını hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca ürünün çocuk beşikleri ve radyasyona bağlı çalışan bazı meslek grupları için uygun kıyafet uygulamaları gibi farklı kullanım alanlarına uyarlanabileceğini belirtti.

