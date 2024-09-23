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Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı Tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı'nı başarıyla gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:39
Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı Tamamlandı

Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), önemli bir askeri etkinlik olan "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Ağrı'da Yapılan Tatbikat

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tatbikat Ağrı ilinde bulunan 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edildi. Tatbikata ilişkin dikkat çekici fotoğraflar da yayınlandı.

Önemli Askeri Hazırlık

Bu tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seferberlik hazırlıklarının güçlendirilmesi ve muharebe becerilerinin artırılması açısından büyük bir önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ağrı'da konuşlu 12'nci MekanizePiyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ağrı'da konuşlu 12'nci MekanizePiyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ağrı'da konuşlu 12'nci MekanizePiyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ağrı'da konuşlu 12'nci MekanizePiyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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