Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:02
Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Başkan Yılmaz 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, özellikle Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafların daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Oylamada, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflar, halk oylamasına sunuluyor. Yılmaz, etkinliğin önemine vurgu yaparak, toplumun farklı kesimlerinden umudu ve dayanışmayı simgeleyen görüntülerin dahi sergilendiğini belirtti.

Oktay Yılmaz, bu tür organizasyonların sanat ve fotoğrafçılığın yaygınlaşmasına katkı sağladığını ifade etti. Yıldırım Belediyesi olarak destekledikleri tüm sanatsal faaliyetlerin arkasında duracaklarını da sözlerine ekledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Yılmaz'ı ziyaret eden Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy (sağda), AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması hakkında bilgi verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Yılmaz'ı ziyaret eden Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy (sağda), AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması hakkında bilgi verdi.

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