Yıldırım'da Davutkadı-Yediselviler 2. Etap Başladı: 158 Bağımsız Birim Yıkımı

Yıldırım'da Davutkadı-Yediselviler Kentsel Dönüşümünde 2. Etap Başladı

Bursa-Yıldırım Belediyesi, Davutkadı-Yediselviler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2. Etap yıkım çalışmalarına başladı. Rezerv alanı olarak ilan edilen 15 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen proje ile ilçede daha güvenli ve modern yaşam alanları hedefleniyor.

Yıkımda rakamlar ve hedefler

Projenin 1. Etap'ında 37 bina ile 120 bağımsız birim yıkılırken; 2. Etap'ta 58 bina ve 158 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilecek. İki etabın toplamında ise 95 bina ve 278 bağımsız birim dönüştürülmüş olacak. Bunların yerine 7 bloktan oluşan 235 bağımsız bölüm inşa edilecek.

Proje kapsamında yollar da güçlendirilecek; mevcut ulaşım aksı 15 metre genişliğe çıkarılacak ve dar sokakların yerine 12 metrelik ulaşım arterleri oluşturulacak. Ayrıca alana 3 bin 925 metrekarelik çocuk parkı kazandırılacak.

Tören ve yetkililerin açıklamaları

Davutkadı-Yediselviler Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Yıkım Töreni'ne Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yediselviler Mahalle Muhtarı Salih Solakoğulları, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümü salt teknik bir iş olarak görmediklerini belirterek, 'Kentsel dönüşümü yalnızca teknik bir mesele olarak değil; geleceğimize karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla, ilçemizin farklı bölgelerinde hayata geçirdiğimiz projelerle bu dönem toplam 30 bin konutun yenilenmesini hedefliyoruz' dedi.

Başkan Yılmaz ayrıca, 'Projemizin ilk etabında 37 bina ve 120 bağımsız birimi yıktık. İnşaat çalışmalarını sürdürdüğümüz Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki çalışmalarımızı yüzde 25 seviyesinde tamamladık. Bugün yıkım törenini gerçekleştirdiğimiz 2. Etap'ta ise 58 bina ve 158 bağımsız birimi yıkıyoruz. Bu etap kapsamında, mevcut ulaşım aksını da güçlendirerek yolu 15 metre genişliğe çıkarıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, projeyi sosyal donatılar, yeşil alanlar ve yaşam kalitesini artıran bütüncül bir planlama olarak tanımlayarak, 'Amacımız, güvenli binalar, hazırlıklı bireyler ve hızlı müdahale kapasitesine sahip dirençli bir Yıldırım inşa etmektir. Bugün attığımız her adım; yarının Yıldırım'ını, evlatlarımızın güvenli geleceğini, ailelerimizin huzurlu yuvalarını inşa etmek içindir' dedi.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatarak, 'Yıldırım Belediyemiz, ilçemizi daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşturmak için gayretle çalışıyor. Davutkadı-Yediselviler Kentsel Dönüşüm projesinin başta hak sahipleri olmak üzere ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Yediselviler Mahalle Muhtarı Salih Solakoğulları ise projenin bölgeye değer katacağını vurgulayıp, mahalle halkı adına Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından projede 2. Etap kapsamında toplam 95 bina ve 278 bağımsız birim yıkımına başlandı.

BURSA-YILDIRIM BELEDİYESİ, DAVUTKADI YEDİSELVİLER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN 2. ETABI’NA 158 BAĞIMSIZ BİRİMİN YIKIMI İLE BAŞLADI.