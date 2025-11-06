Yıldırım'da Gönül Elçileri Buluştu: Koruyucu Ailelik Vurgusu

Yıldırım'da "Gönül Elçileri" buluşması: Koruyucu ailelik ön plana çıktı

Program ve katılımcılar

Yıldırım Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programda Gönül Elçileri bir araya geldi. Etkinlik, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ile eşi Hacer Esen, il ve ilçe protokolü, koruyucu aileler ve gönüllüler katıldı.

Mesajlar ve vurgu

Toplantıda koruyucu ailelik sisteminin önemi ön plana çıkarıldı. Devlet korumasındaki çocukların sevgi, güven ve şefkat dolu aile ortamlarında büyüyebilmeleri için toplumda farkındalığın artırılmasının ve herkesin bu sorumluluğa sahip çıkmasının gerekliliği vurgulandı.

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, sevgi, merhamet ve dayanışmanın toplumun en güçlü bağları olduğunu belirterek, bu gönül birliğiyle yürütülen çalışmalara destek veren tüm Gönül Elçilerine ve koruyucu ailelere teşekkür etti.

Ziyaretler

Programın ardından Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Yıldırım ilçesinde ikamet eden iki koruyucu aileyi evlerinde ziyaret ederek, çalışmanın yerel boyutunu pekiştirdi.

