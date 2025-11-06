Yıldırım'da Gönül Elçileri Buluştu: Koruyucu Ailelik Vurgusu

Yıldırım'da düzenlenen programda 'Gönül Elçileri' koruyucu ailelik sisteminin önemini vurguladı; Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız koruyucu aileleri ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:42
Yıldırım'da Gönül Elçileri Buluştu: Koruyucu Ailelik Vurgusu

Yıldırım'da "Gönül Elçileri" buluşması: Koruyucu ailelik ön plana çıktı

Program ve katılımcılar

Yıldırım Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programda Gönül Elçileri bir araya geldi. Etkinlik, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ile eşi Hacer Esen, il ve ilçe protokolü, koruyucu aileler ve gönüllüler katıldı.

Mesajlar ve vurgu

Toplantıda koruyucu ailelik sisteminin önemi ön plana çıkarıldı. Devlet korumasındaki çocukların sevgi, güven ve şefkat dolu aile ortamlarında büyüyebilmeleri için toplumda farkındalığın artırılmasının ve herkesin bu sorumluluğa sahip çıkmasının gerekliliği vurgulandı.

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, sevgi, merhamet ve dayanışmanın toplumun en güçlü bağları olduğunu belirterek, bu gönül birliğiyle yürütülen çalışmalara destek veren tüm Gönül Elçilerine ve koruyucu ailelere teşekkür etti.

Ziyaretler

Programın ardından Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Yıldırım ilçesinde ikamet eden iki koruyucu aileyi evlerinde ziyaret ederek, çalışmanın yerel boyutunu pekiştirdi.

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI EV SAHİPLİĞİNDE, BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA GÖNÜL...

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI EV SAHİPLİĞİNDE, BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA GÖNÜL ELÇİLERİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ. KORUYUCU AİLELİK SİSTEMİNİN ÖNEMİNİN VURGULANDIĞI BULUŞMADA, SEVGİ, MERHAMET VE DAYANIŞMA MESAJLARI ÖNE ÇIKTI.

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI EV SAHİPLİĞİNDE, BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA GÖNÜL...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır: Şırnak’ta 341 milyon liralık 11 yeni proje hayata geçiriliyor
2
Kocaeli Körfez’de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
3
Uşak'ta Yıldırım Çatı Yangınına Neden Oldu — Banaz Muratlı
4
Denizli'de Jandarma Operasyonu: 2 bin 149 extacy hap ve 60 bin 600 TL ele geçirildi
5
Kayseri'de Kukla Sanatçısı Adem Ocaktan ve Oğlu Sopayla Darp Edildi
6
Malatya'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı
7
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu