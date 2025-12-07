Yıldırım’da 'Kadim Şifa' Programına Yoğun İlgi

Yıldırım Belediyesi, Ayten Dide Uzunlar'ı Barış Manço Kültür Merkezi'nde ağırladı; Kadim Şifa programı yoğun ilgi gördü, Başkan Oktay Yılmaz memnuniyetini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:30
Yıldırım’da 'Kadim Şifa' Programına Yoğun İlgi

Yıldırım’da 'Kadim Şifa' Programı Büyük İlgi Topladı

Yıldırım Belediyesi, geleneksel bakım ve doğal tedavi uygulayıcısı Ayten Dide Uzunlar'ı Yıldırımlılarla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, bölge sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Programda ele alınan konular

Etkinlikte, insanlığın yüzyıllar boyunca geliştirdiği geleneksel iyileştirme yöntemleri üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Ayten Dide Uzunlar, bitkisel tedavilerden nefes uygulamalarına, bütünsel sağlık yaklaşımının modern yaşamla ilişkisine, ses ve titreşimle şifa tekniklerinden doğu tıbbının prensiplerine kadar katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Belediye başkanından değerlendirme

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kadim Şifa programına gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım’da kültürel ve toplumsal farkındalığı artıran programlara önem veriyoruz. Kadim şifa gibi köklü bir geleneği bilimsel bilgiler ışığında Yıldırımlı hemşehrimizle buluşturmuş olmaktan dolayı mutluyuz. Bu tür etkinliklerle hem kültürel mirasımızı tanıtıyor hem de hemşehrilerimizin bilinçlenmesine katkı sunuyoruz diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi yetkilileri, benzer programların sürdürüleceğini ve vatandaşların kültürel miras ile sağlık bilincini güçlendirmeye yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

