Yıldırım'da Türk Müziği Gecesi: Derya ve Dilek Türkan

Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 sezonunda Derya ve Dilek Türkan'ı Barış Manço Kültür Merkezi'nde ağırladı; konser yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:07
Bursa-Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu kapsamında Türk müziğinin iki usta ismi Derya Türkan ve Dilek Türkan'ı Yıldırımlılarla buluşturdu.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dilek Türkan'ın seslendirdiği klasik Türk müziği eserleri, Derya Türkan'ın kemençenin duygulu tınılarıyla eşlik ettiği performansla birleşerek katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserden notlar

Etkinlik, farklı yaş gruplarından izleyicilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program boyunca sunulan eserler ve enstrümantal performanslar beğeni topladı.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz etkinliğin kent yaşamına katkısına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Yıldırım’da kültür ve sanatı hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda her yaştan hemşehrimizin keyifle takip edebileceği etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Yıldırımlıların sanata olan ilgisi bizleri daha da motive ediyor. Sezon boyunca Yıldırım’a renk katacak konser, tiyatro ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek"

