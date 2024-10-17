Yıldırım: Türkiye AB Ülkelerinden Daha Az Vergi Alıyor

AK Parti'li Yıldırım: Türkiye'nin Vergi Durumu

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Türkiye'deki vergi sistemi üzerine yaptığı açıklamalarda, "Avrupa Birliği (AB) devletlerinden daha fazla vergi almıyoruz, daha az alıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplumda Oluşan Algılar

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, toplumda yalnızca dar gelirli vatandaşlara yönelik vergi denetimi yapıldığına dair bir algının bulunduğunu belirten Yıldırım, bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından büyük mükelleflerden 53 bininin inceleme altına alındığını vurguladı. Bu incelemenin içeriği hakkında bilgi veren Yıldırım, 24 bin fenomen ile 20 bin kuyumcu mükellefinin denetlendiğini, ayrıca lüks harcama yapan 20 bin mükellef ve usulsüz KDV uygulamalarıyla ilgili de 6 bin mükellef hakkında incelemelerin başlatıldığını aktardı.

Vergi Oranları Hakkında Bilgiler

Yıldırım, kıyaslamasını yaparak Avrupa ülkelerinde gelir vergisi ortalamasının yüzde 8,1, OECD ülkelerinde yüzde 8,2, Türkiye'de ise yüzde 2,4 olduğunu belirtti. Benzin üzerindeki vergi yüküne de dikkat çeken Yıldırım, Avrupa'da bu oranın yüzde 56,4, Türkiye'de ise yüzde 42,5 olduğunu açıkladı. Bu verilere dayanarak, "Gerçekçi baktığımızda Avrupa'dan daha az vergi alıyoruz. İnşallah ileriki dönemlerde de bu oranlar düşer" şeklinde konuştu.

Mali Düzenlemeler Üzerine Değerlendirme

Yıldırım, bir gazetecinin savunma sanayi ve ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri hakkında sorduğu soruya yanıt vererek, "Biz AK Parti olarak millete rağmen siyaset yapmadık, bundan sonra da yapmayız. Milletimiz bizim doğrumuzu destekler, yanlışımıza 'dur' der. Bu nedenle, halkımızı zor duruma sokacak yeni bir vergisel düzenleme söz konusu değildir." diye belirtti.