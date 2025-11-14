Yıldız Dağı Beyaza Büründü: 2 bin 551 Rakımlı Kayak Merkezi Havadan Görüntülendi

Sivas’ta Yıldız Dağı, Meteoroloji uyarıları sonrası yağan karla beyaza büründü; 2 bin 551 rakımlı kayak merkezi dronla havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:46
Yıldız Dağı Beyaza Büründü: 2 bin 551 Rakımlı Kayak Merkezi Havadan Görüntülendi

Yıldız Dağı beyaz gelinliğini giydi

2 bin 551 rakımlı kayak merkezi havadan görüntülendi

Sivas’ta bulunan ve kayakseverlerin gözde mekanı olarak bilinen Yıldız Dağı, son kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı sabaha doğru başladı ve kent genelinde birçok noktada etkili oldu.

Kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kayak Merkezi, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yoğun bir beyaz örtüyle kaplandı.

Kayak merkezi, dron ile havadan görüntülenerek beyaz örtünün oluşturduğu etkileyici manzara kayıt altına alındı.

SİVAS'TA BULUNAN VE KAYAKSEVERLERİN GÖZDE MEKANI OLARAK BİLİNEN YILDIZ DAĞI, BEYAZ GELİNLİĞİNİ...

SİVAS'TA BULUNAN VE KAYAKSEVERLERİN GÖZDE MEKANI OLARAK BİLİNEN YILDIZ DAĞI, BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ. BEYAZA BÜRÜNEN KAYAK MERKEZİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

SİVAS'TA BULUNAN VE KAYAKSEVERLERİN GÖZDE MEKANI OLARAK BİLİNEN YILDIZ DAĞI, BEYAZ GELİNLİĞİNİ...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Bandırma'da hayvan ithalatı yargıya taşındı: Spiridon-II'deki 138 hayvanın 'uygunsuz' kararı dava konusu
6
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
7
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı