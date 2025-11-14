Yıldız Dağı Beyaza Büründü: 2 bin 551 Rakımlı Kayak Merkezi Havadan Görüntülendi

Yıldız Dağı beyaz gelinliğini giydi

2 bin 551 rakımlı kayak merkezi havadan görüntülendi

Sivas’ta bulunan ve kayakseverlerin gözde mekanı olarak bilinen Yıldız Dağı, son kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı sabaha doğru başladı ve kent genelinde birçok noktada etkili oldu.

Kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kayak Merkezi, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yoğun bir beyaz örtüyle kaplandı.

Kayak merkezi, dron ile havadan görüntülenerek beyaz örtünün oluşturduğu etkileyici manzara kayıt altına alındı.

