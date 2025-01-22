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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki Patlamada Bir Yaralı Taburcu Oldu

Yıldız Dağı'ndaki oteldeki patlamada yaralanan sporculardan 1'i taburcu edilirken, 3'ünün tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:10
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki Patlamada Bir Yaralı Taburcu Oldu

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde dün yaşanan üzücü olayda, bir otelin dinlenme odasında meydana gelen patlama sonucu yaralanan 4 kişiden biri, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Patlamada yaralanan Beril Çevik (20), Sivas Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Diğer yaralılar arasında yer alan antrenör Kibar Genç (30), tedavi sürecini Numune Hastanesi'nde, antrenör Nihan Erdiler (30) ve sporcu Buse Dilara Yalman (25) ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiriyor.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, tedavi gören sporcuları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bulunan Buruciye AŞ'ye ait otelin alt katındaki kadın kayak sporcularının dinlenme odasında, belirlenemeyen bir nedenle küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Olayda 2 antrenör ve 2 sporcu yaralanmıştı.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana...

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada, 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (ortada), AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu (sağda) ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül (solda), yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Şimşek, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana...

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada, 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (ortada), AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu (sağda) ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül (solda), yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Şimşek, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

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