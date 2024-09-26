Yıldız Sarayı'nda Mehteran Birliği Gösterisi Büyüledi

Mehteran Birliği'nin Yıldız Sarayı Gösterisi

Milli Saraylar Başkanlığı'nın geleneksel yaz dönemi mehteran gösterileri, Mehteran Birlik Komutanlığı'nın Yıldız Sarayı'nda düzenlediği muhteşem bir gösteri ile sona erdi.

Özel Gösteri ve Marşlar

Yaz sezonu boyunca her salı günleri Dolmabahçe Sarayı ve her çarşamba günü Topkapı Sarayı'nda sahne alan Mehteran Birliği, haziran ayında başladığı gösteri serisini Yıldız Sarayı'nda noktaladı. 30 dakika süren gösteri, yerli ve yabancı birçok turistin katılımıyla gerçekleştirilerek yoğun ilgi topladı.

Gösteri boyunca, "Plevne Marşı", "Genç Osman", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı" gibi seçkin marşlar seslendirildi.

Yıldız Sarayı'nın Yeniden Açılışı

Uzun yıllar süren restorasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından, Yıldız Sarayı 19 Temmuz'da halka kapılarını açtı. Artık haftanın her günü ziyaret edilebilen bu tarihi mekan, yalnızca çarşamba günleri kapalı olmaktadır.

Milli Saraylar Başkanlığınca gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri, Mehteran Birlik Komutanlığının Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiği gösteriyle sona erdi.

Milli Saraylar Başkanlığınca gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri, Mehteran Birlik Komutanlığının Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiği gösteriyle sona erdi.

Milli Saraylar Başkanlığınca gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri, Mehteran Birlik Komutanlığının Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiği gösteriyle sona erdi.

Milli Saraylar Başkanlığınca gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri, Mehteran Birlik Komutanlığının Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiği gösteriyle sona erdi.

Milli Saraylar Başkanlığınca gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri, Mehteran Birlik Komutanlığının Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiği gösteriyle sona erdi.

Milli Saraylar Başkanlığınca gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri, Mehteran Birlik Komutanlığının Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiği gösteriyle sona erdi.