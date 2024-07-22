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Yıldız Sarayı: Ziyaretçilerin Yeni Gözdesi

Yıldız Sarayı, restorasyon sonrası açılışıyla ziyaretçilerin akınına uğrayarak tarihi zenginliklerini sergiliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:45
Yıldız Sarayı: Ziyaretçilerin Yeni Gözdesi

Yıldız Sarayı'na Yoğun İlgi

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerini yansıtan Yıldız Sarayı, restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tarih severlerin yoğun ilgisini çekiyor. Hamid Bahçesi, Büyük Mabeyn Köşkü ve Küçük Mabeyn gibi göz alıcı yapılar, nadir eserlerin sergilendiği kütüphanesiyle bir araya gelerek ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Restorasyon Süreci ve Açılış

Sultan III. Selim döneminde inşa edilen ve Sultan II. Abdülhamid döneminde geliştirilen Yıldız Sarayı, 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 19 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılışta, Büyük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Küçük Mabeyn Köşkü ve Harem Dairesi gibi önemli yapılar ziyarete sunuldu.

Yoğun Ziyaretçi Akını

Açılışın ardından 20 Temmuz'dan itibaren kapılarını ziyaretçilere açan Yıldız Sarayı, ilk gün 5,464, ikinci günde ise 7,420 misafir ağırladı. Bu ilgi, sarayın tarihi ve kültürel değerlerinin daha iyi anlaşılması açısından büyük önem taşıyor.

Hamid Bahçesi ve Tarihi Mekanlar

Tarihi Hamid Bahçesi, bitki çeşitliliği ve doğal tasarımıyla ziyaretçileri etkilerken, Osmanlı döneminde devlet adamlarının ağırlandığı Mabeyn Köşkü de dikkat çekiyor. Saray genelinde sergilenen eserler, Sultan II. Abdülhamid'in yaşamını ve yöneticiliğini detaylandırıyor.

Nadir Eserler ve Kütüphane

Kütüphane kısmında yer alan eserler arasında askeri, coğrafi, felsefi ve edebi konularda binlerce nadir eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Muhibbi mahlasıyla bilinen Kanuni Sultan Süleyman’a ait divan gibi yazmalar da ilk kez görücüye çıkacak.

Ücretsiz Ziyaret İmkanı

Sultan II. Abdülhamid ile özdeşleşen Yıldız Sarayı, 1 Eylül'e kadar Pazartesi hariç her gün ücretsiz olarak gezilebilecek. Tarih ve sanat meraklılarının ilgisini çeken bu mekan, ziyaretçilerine tarihten bir kesit sunuyor.

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