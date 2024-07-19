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Yıldız Sarayı ziyarete açıldı: Erdoğan'ın tarih mesajı...

İstanbul’un tarihi simgelerinden biri olan Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden halka açtı. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Yıldız Sarayı, Osmanlı’nın en zorlu dönemlerine tanıklık eden nadide bir eserdir. Biz tarihimizin tüm dönemlerini ayrım gözetmeden kucakladık,” dedi.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 15:18
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı: Erdoğan'ın tarih mesajı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı ve restorasyon çalışmalarına emek verenlere teşekkür etti.

Açılış Töreni ve Erdoğan’ın Konuşması

Erdoğan, Yıldız Sarayı’nın İstanbul’un en güzel tarihi eserlerinden biri olduğunu belirterek, “Milli Saraylar Başkanlığı’nın 6 yıllık titiz çalışması sonucunda bu eseri yeniden ihya ettik,” ifadelerini kullandı.

Tarihin Tanığı: Yıldız Sarayı

Yıldız Sarayı’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun en sancılı yıllarına tanıklık ettiğini belirten Erdoğan, “Zarafeti, sadeliği ve tabiatla uyumu ile Yıldız Sarayı, Türk saray bahçeleri geleneğinin son örneğidir,” dedi. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile yola çıkmadan bir gün önce burada Sultan Vahdettin ile görüştüğünü hatırlattı.

Tarihi Eserlerin Kıymeti

Erdoğan, Türkiye’nin tarihi eserlerine yeterince sahip çıkamayan bir millet olduğunu ifade ederek, “Geçmişte birçok tarihi eser ihmallerin kurbanı oldu. Özellikle tarihimizin bir dönemine damgasını vuran reddi miras anlayışı, bizlere ağır bedeller ödetti,” dedi. Yıldız Sarayı’nın yıllarca ihmal edildiğini ve saray külliyesini oluşturan binaların çoğunun talan edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, “Milletimizin tarihinde iz bırakan birçok obje kadirbilmezlikten payını aldı. Gazi Mustafa Kemal’in son aylarını geçirdiği Savarona yatının hangi skandallarla gündeme geldiğini hepimiz hatırlıyoruz. Hızla harekete geçtik ve Savarona’yı devraldık, restore ettik,” dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet ve Osmanlı dönemine aynı derecede önem verdiklerini belirterek, “Birileri Cumhuriyet’in arkasına saklanıp, Osmanlı karşıtlığı yaparken biz tarihimizin tüm dönemlerini ayrım gözetmeden kucakladık,” ifadelerini kullandı. Savarona yatını çürümeye terk edenlerin aksine, kendilerinin bu tarihi mirasa sahip çıktığını söyledi.

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