Yıldız: Suriye'de Merkezi Yönetim ve Ulusal Ordu Şart

BM Güvenlik Konseyi'nde değerlendirme

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Suriye'de geçiş sürecinin tamamlanarak kalıcı bir düzen kurulması için atılması gereken adımları BM Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda anlattı. Yıldız, oturumun 'Orta Doğu'daki Durum' başlığı altında gerçekleştirildiğini belirtti.

Yıldız, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde barış ve istikrarın sağlanması için sürekli çaba gerektirdiğini vurguladı. 'Suriye'de merkezi bir yönetim ve ulusal bir ordunun kurulması, birlik ve istikrar için vazgeçilmezdir.''

Türkiye'nin, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını yeniden tesis etmiş bir Suriye'nin bölgedeki daha geniş güvenlik risklerinin önlenmesinde kilit öneme sahip olacağına dikkat çektiğini aktardı.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin girişimlerine değinerek, Suriye, Ürdün ve ABD tarafından hazırlanan 'Süveyda yol haritası'nı memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye'nin Suriye toplumunun tüm bileşenleri için barış, güvenlik ve istikrarı teşvik eden girişimleri destekleyeceğini ifade etti.

İsrail'in politikası ve terörle mücadele

Yıldız, Suriye'ye yönelik saldırılarla ülke istikrarına zarar veren İsrail'in saldırgan politikasını eleştirdi. Geçici hükümetin işleyişini zorlaştıran gelişmelere dikkat çekerek, 'İsrail'in saldırganlık politikasını, Suriye'yi zayıf ve parçalanmış tutma siyasetini yeniden gözden geçirmesi ve Suriye'nin istikrarının bölgedeki herkesin güvenliğine de hizmet ettiğini kabul etmesi de önemlidir.' ifadelerini kullandı.

Yıldız, Suriye hükümetinin DEAŞ ile mücadelesi ve SDG (PKK/YPG) ile yürütülen müzakere sürecine değindi. Suriye'nin DEAŞ'la mücadele kapasitesini son 9 ayda 'önemli ölçüde güçlendirmiş olmasının' dikkati çekici olduğunu belirtti. Ancak Suriye hükümeti ile PKK/YPG (SDG) arasında varılan anlaşmanın henüz tamamen uygulanmadığını vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, 'SDG zaman kazanmaya devam ediyor ve Suriye için birleşik bir geleceğe ilgi göstermiyor; umarız bu durum değişir. SDG üzerinde daha fazla baskı oluşturulmalıdır.'' diye konuştu.

Yıldız, son olarak 'Suriye'yi rayında tutmak ortak sorumluluğumuzdur.' diyerek, parçalanma riski taşıyan fikir ve girişimlerin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.