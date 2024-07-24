Yıldız Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisiyle Verimliliğini Artıracak

Yıldız Teknik Üniversitesi, Güneş Enerjisi Projesi ile Fark Yaratıyor

Tolgahan Atabay, Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, yaptığı açıklamada, güneşten enerji almayı amaçlayan projeleri hakkında bilgiler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi kapsamında, Davutpaşa Kampüsü'ndeki binaların çatılarına güneş panelleri yerleştirerek %55,3 enerji verimliliği elde etmeyi hedefliyor.

Projenin Destekleyicileri ve Hedefleri

Dünya Bankası'nın finansmanı ile hayata geçirilen proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından destekleniyor. Program, Türkiye genelinde 500 ila 700 kamu binasında enerji tasarrufu sağlamak amacı taşıyor.

Çatı Güneş Panelleri ile Enerji Tasarrufu

Atabay, kampüste yürütülen süreçlerin sonuna gelindiğini ve yıl sonunda tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Proje ile birlikte yaklaşık 60 milyon lira tasarruf sağlamayı ve yılda 30 milyon lira geri dönüşü hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, çevresel etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Yeşil Kampüs Hedefi

Kampüs içerisinde yer alacak 5,225 güneş panelinin toplamda 3 megavatlık enerji sağlaması öngörülüyor. Atabay, bu projeyle enerji ihtiyacının %50'sinin güneş panellerinden karşılanacağını belirtti. Ayrıca, projenin tamamlanmasıyla uluslararası enerji verimliliği sıralamasında ilk 10’a girmeyi hedefliyor.

İleriye Dönük Projeler ve Hedefler

Bunun yanı sıra, üniversitenin Beşiktaş kampüsünde gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarının da enerji verimliliği göz önünde bulundurularak yapılacağını bildirildi. KADEV adı verilen bir diğer projede, güçlendirme ve enerji verimliliği üzerine çift yönlü çalışmalar yürütülecek.

Sonuç olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi, hem enerji verimliliği hem de sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar atmakta ve yeşil enerji geleceğine katkı sağlamaktadır.