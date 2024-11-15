Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde 100 Bin Ziyaretçi Hedefiyle Yeni Sezon Başlıyor

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları

Türkiye'nin kış turizm merkezi olan Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yeni sezona hazırlanıyor. İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, geçen yıl 50-60 bin arasında tahmini ziyaretçi ağırladıklarını, bu sene ise 100 bin ziyaretçi hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Pist Geliştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin Ilgaz Dağı eteklerindeki pistleri, bir adet kızak pisti dahil olmak üzere üç piste sahiptir. Kayak merkezi, çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerle dolup taşıyor. Yeni pist açma ve kızak pistine yürüyen bant yapım çalışmaları devam etmekte.

Ulaşılabilirlik ve Bakım Çalışmaları

Yaylacı, kayak merkezinin kışın en zorlu şartlarında bile kolayca ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Yeni pistin 1 kilometrelik uzunluğunda olduğunu belirten Yaylacı, yapılan bakım çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Koltuklarımızın bakımlarını yaptık. Halatlarımızın röntgenlerini çektik. Bungalovlara bakım yaptık. Ayrıca, zipline halatlarının da kontrolünü yaparak, tüm bakımlarını tamamladık."

Kışın Erken Gelmesiyle Umutlar Artıyor

Son yıllarda kar yağışının az olduğunu hatırlatan Yaylacı, bu yıl yeterli kar olması durumunda sezonu aralıkta açmayı planladıklarını ifade etti. "Geçen sene tahmini 50-60 bin kişi ağırladık. Ancak bu sene kış erken geliyor gibi görünüyor; umudumuz 100 bin ziyaretçi" dedi.

Çocuklar İçin Özel Kızak Pisti

Çocuklar için hazırlanan kızak pistine yürüyen bant yapımı da bu sezon için önemli bir adım. Yaylacı, çocukların kar keyfini rahatça çıkaracakları bu uygulamanın da en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

Yıldıztepe Kayak Merkezi, doğa ile iç içe keyifli bir kayak deneyimi sunmayı hedefliyor. Kayak tutkunları, orman içinde özgürce kaymanın tadını çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Çankırı'daki Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle 100 bin ziyaretçi hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor. Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Çankırı'daki Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle 100 bin ziyaretçi hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor. Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine çalışmalar hakkında bilgi verdi.