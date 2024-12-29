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Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Coşkusu

Yıldıztepe Kayak Merkezi, yeni sezona İstiklal Yolu Pisti ile başladı. Kar kalınlığı 30 cm'ye ulaştı, kayakseverler bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 18:19
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Coşkusu

Yıldıztepe Kayak Merkezi, İstiklal Yolu Pisti ile Yeni Sezonu Açtı

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yeni kayak sezonuna merhaba dedi. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yer alan bu popüler merkez, kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır.

Üç Pist ile Kayakseverlere Kapılarını Açıyor

Yıldıztepe, bir adet kızak pisti ile birlikte toplam üç pist sunarak ziyaretçilerini bekliyor. Çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçiler için cazibe merkezi haline gelen Yıldıztepe, bu yıl da kayakseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

İstiklal Yolu Pisti Hazır

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde, 4 bin 500 metre uzunluğundaki İstiklal Yolu Pisti kayakçıların hizmetine sunuldu. Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, bölgede son günlerde etkili olan kar yağışını vurgulayarak, hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Misafirler İçin Hazırız

Yaylacı, "Hazırlıklarımızı yaptık. Bugünden itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Kar yağışının devam etmesi en büyük temennimizdir." diyerek, sezonun keyifli geçmesi için umutlarını dile getirdi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi, bölgedeki kayak deneyimini zirveye taşımayı hedefliyor.

Türkiye'nin kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı.

Türkiye'nin kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı.

Türkiye'nin kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı.

Türkiye'nin kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı.

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