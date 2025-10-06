Yılın 9 Ayında En Çok İzlenen Filmler: 8'i Yerli, Rafadan Tayfa Zirvede

Yılın ilk 9 ayında en çok izlenen 10 filmden 8'i yerli yapım oldu; toplam izleyici 18 milyon 317 bin 646, zirvede Rafadan Tayfa: Kapadokya yer aldı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:18
Box Office Türkiye verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında sinema salonlarında maceradan komediye, dramdan aksiyona kadar uzanan listede en çok izlenen 10 filmin 8'i yerli yapım oldu.

Dokuz aylık dönemde 283'ü yeni, toplam 452 filmin vizyona girdiği Türkiye'de, toplam izleyici sayısı 18 milyon 317 bin 646'ya ulaştı.

1. Rafadan Tayfa: Kapadokya

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın beşinci sinema filmi Rafadan Tayfa: Kapadokya, yılın en çok izlenen yapımı oldu. 27 Aralık 2024'te vizyona giren film, 2025'te 1 milyon 712 bin 742 izleyiciyle buluştu. Filmin toplam izleyici sayısı 2 milyon 306 bin 793 olurken, elde edilen gelir 388 milyon 928 bin lira'yı aştı. Film; Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya maceralarını konu alıyor ve yapımın yönetmenliğini, serinin önceki dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi.

2. Bir Minecraft Filmi

Aksiyon ve macera türündeki Bir Minecraft Filmi, Jared Hess'in yönetmenliğinde ikinci sırada yer aldı. Film 1 milyon 6 bin 498 izleyiciye ulaşırken, hasılatı 224 milyon 685 bin lira seviyesine çıktı.

3. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

Mustafa Kotan'ın yönettiği ve Gamze Özer ile Arzu Yurtseven'in senaryosunu yazdığı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, vizyondaki dördüncü haftasında üçüncü en çok izlenen film oldu. İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan'ın rol aldığı film 817 bin 482 kişi tarafından izlenirken, elde edilen gelir 169 milyon 232 bin lira oldu.

4. ŞamPİYONlar

Başrollerinde Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin, Ezo Sunal ve Mert Ege Ak'ın yer aldığı ŞamPİYONlar, dördüncü sırada konumlandı. Film, sinema salonlarına 702 bin 622 izleyici çekti ve 106 milyon 932 bin lira gelir elde etti.

5. Kardeş Takımı 2

Bedran Güzel'in yönettiği Kardeş Takımı 2, yılın beşinci en çok izlenen yapımı oldu. Film 675 bin 138 kişi tarafından izlenirken, oyuncu kadrosunda Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar ve Gülhan Tekin bulunuyor. Elde edilen hasılat 124 milyon 753 bin lira olarak kaydedildi.

6. Kirpi Sonic 3

Jeff Fowler imzalı Kirpi Sonic 3, yılın en çok izlenen altıncı filmi oldu. İnsan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını beyaz perdeye taşıyan yapım 618 bin 923 kişi tarafından izlendi ve hasılat 124 milyon 542 bin lira oldu.

7. Kutsal Damacana 5: Zombi

Şafak Sezer'in senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Kutsal Damacana 5: Zombi, yedinci sırada yer aldı. Film 561 bin 730 izleyici çekti ve gelir 105 milyon lira'yı geçti.

8. Siccin 8

Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği Siccin 8, serinin yeni halkası olarak sekizinci sırada yer aldı. Film, annesinin evinde ailesiyle yaşayan bir adamın karısının ısrarıyla annesini huzurevine yerleştirmesinin ardından ortaya çıkan paranormal olayları konu alıyor. Yapımı 526 bin 753 kişi izledi ve elde edilen gelir 108 milyon 647 bin lira oldu.

9. Karantina

Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından uyarlanan Karantina, dokuzuncu sırada yer aldı. Film 514 bini aşkın sinemasever tarafından izlendi ve hasılat 89 milyon 462 bin lira oldu.

10. Aşk Sadece Bir An

Mustafa Kotan'ın yönettiği Aşk Sadece Bir An, en çok izlenenler listesinde onuncu oldu. Film 506 bin 873 kişi tarafından izlenirken, elde edilen gelir 92 milyon 590 bin lira olarak bildirildi.

Box Office Türkiye verileri, yerli yapımların izleyici ilgisini çekmeye devam ettiğini ve yılın ilk dokuz ayında sinema sektörünün güçlü bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

