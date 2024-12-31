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Yılın Kareleri Oylaması Başlıyor: Savaşın İzleri Suriye'ye Taşınıyor

Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylaması, bu yıl Suriye'deki önemli gelişmeleri yansıtacak fotoğraflara odaklanıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:33
Yılın Kareleri Oylaması Başlıyor: Savaşın İzleri Suriye'ye Taşınıyor

Yılın Kareleri Oylaması Başlıyor

Geleneksel hale gelen Anadolu Ajansı (AA) "Yılın Kareleri" oylaması, yarın resmen başlıyor. Bu yılki oylamada, 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan önemli olaylara dair fotoğraflar öne çıkacak.

Özel Temalar ve Fotoğraflar

Yarışmaya katılan fotoğraflar, Suriye'deki karmaşayı ve değişimleri yansıtacak. AA'nın özel temalarla belirlediği bu yılki olaylar, zaferleri, pratiği ve yaşam mücadelelerini gözler önüne serecek.

Oylama, katılımcılara bu anlamlı kareleri değerlendirme fırsatı sunarken, aynı zamanda uluslararası kamuoyuna Suriye'deki durumu daha iyi anlama imkanı sağlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın...

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması yarın saat 09.00'dan itibaren başlayacak. ROKETSAN ve Sony sponsorluğunda düzenlenecek yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 140 fotoğrafı arasından "yılın kareleri" seçilecek.

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