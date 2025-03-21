Yılın Kareleri Oylamasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Anadolu Ajansı, 'Yılın Kareleri' oylamasına katılan 3 kişiyi ödüllendirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:36
Yılın Kareleri Oylamasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Anadolu Ajansı'ndan Ödül Töreni

Anadolu Ajansı, her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında, katılımcıları ödüllendirerek başarılarını taçlandırdı. Bu yıl, etkileyici fotoğraflarıyla dikkat çeken 3 kişi, fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi.

Ödül Alan Katılımcılar

Yarışmaya katılan fotoğraflar, uzman jüriler tarafından değerlendirilerek en beğenilen eserler belirlendi. Ödül alan katılımcılar, hem sanatlarına olan bağlılıkları hem de yaratıcı bakış açılarıyla öne çıktılar.

Gelecek Yılın Beklentileri

Anadolu Ajansı, her yıl düzenlediği bu oylama ile fotoğrafçılığı teşvik etmeye ve eserleri geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Gelecek yıl daha fazla katılımcının bu etkinliğe ilgi göstermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) gözünden geçen yıla damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı...

Anadolu Ajansının (AA) gözünden geçen yıla damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılan ve en iyi yorumları yapan 3 kişiye "Sony" marka fotoğraf makinesi hediye edildi. Birinci olan Derya Deniz Kutum'a (solda) ödülü AA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru (sağda) tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansının (AA) gözünden geçen yıla damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı...

Anadolu Ajansının (AA) gözünden geçen yıla damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılan ve en iyi yorumları yapan 3 kişiye "Sony" marka fotoğraf makinesi hediye edildi. Birinci olan Derya Deniz Kutum'a (solda) ödülü AA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru (sağda) tarafından takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te Öğrencilere Uzay Yolculuğunu Anlattı
2
Fatih'te İki İETT Otobüsünün Çarpışması Trafiği Olumsuz Etkiledi
3
Siirt'te Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ı Bahar ve Kardeşlik Bayramı İlan Etmeye Davet Ediyor
5
Kazakistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor
6
İzlanda'nın Eğitim Bakanı İstifa Etti: 36 Yıl Önceki İlişkisi Şok Yarattı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek