Yılın Kareleri Oylamasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Anadolu Ajansı'ndan Ödül Töreni

Anadolu Ajansı, her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında, katılımcıları ödüllendirerek başarılarını taçlandırdı. Bu yıl, etkileyici fotoğraflarıyla dikkat çeken 3 kişi, fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi.

Ödül Alan Katılımcılar

Yarışmaya katılan fotoğraflar, uzman jüriler tarafından değerlendirilerek en beğenilen eserler belirlendi. Ödül alan katılımcılar, hem sanatlarına olan bağlılıkları hem de yaratıcı bakış açılarıyla öne çıktılar.

Gelecek Yılın Beklentileri

Anadolu Ajansı, her yıl düzenlediği bu oylama ile fotoğrafçılığı teşvik etmeye ve eserleri geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Gelecek yıl daha fazla katılımcının bu etkinliğe ilgi göstermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) gözünden geçen yıla damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılan ve en iyi yorumları yapan 3 kişiye "Sony" marka fotoğraf makinesi hediye edildi. Birinci olan Derya Deniz Kutum'a (solda) ödülü AA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru (sağda) tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansının (AA) gözünden geçen yıla damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılan ve en iyi yorumları yapan 3 kişiye "Sony" marka fotoğraf makinesi hediye edildi. Birinci olan Derya Deniz Kutum'a (solda) ödülü AA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru (sağda) tarafından takdim edildi.