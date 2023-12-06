Yıllarca boşuna okula gitmişiz! 50 bin TL veren makam mevki sahibi oluyor: Bu kadarına da pes!

Para karşılığında diploma satmak için birçok web sitesi oluşturuldu. Bunlardan biri Uluslararası Dublin Üniversitesi adlı kuruluştur. Eğitimsel ve akademik unvanların satışını yapan kurum, unvan için 49 bin TL talep ediyor.





Diploma ve doktor unvanı sosyal medyada 49 bin liraya satılıyor. Bu belgeler Dublin Uluslararası Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır. Bu, eğitimin ve akademik derecelerin ticarileşmesinin bir başka örneğidir ve sosyal medyanın bu tür uygulamalar için bir pazar yeri haline geldiğini göstermektedir.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Türkiye'de geçerliliği olmayan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eşdeğeri olmayan diplomaların sayısı arttı. Sosyal ağlarda yayınlanan ilanlarda şöyle yazıyordu: "Uluslararası bir üniversiteden mezun olun. İstediğiniz bölümü seçin ve uzaktan derslere katılın. "Sınavsız üniversite okuyun" diyorlar. "Siyasete girenler, online üniversite ile Dr. unvanı alın' duyurular bu şekilde yapılıyor.





Yüksek lisans derecesi alabilmek için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) puanı gerekmektedir. Doktora eğitiminin tamamlanabilmesi için üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES notu ve yabancı dil sınavından gerekli asgari puanın alınması gerekmektedir.

Sosyal medyada reklamı yapan Capital Academi ilanlarında, İsmail Arı'nın haberine göre, "Uluslararası Dublin Üniversitesi (IDU) ile bir anlaşmamız var. Bu anlaşmaya göre yüksek lisans ve doktora yapabilirsiniz. , ancak Yüksek Öğretim Konseyi (YÖK) eşdeğeri yok. Uzaktan eğitim sunuyoruz. İki yıl içinde mezun oluyorsunuz ve size toplam 49 bin TL'ye bir diploma veriyoruz" dedi.

Capital Academi'nin "Anlaşmamız var" dediği Uluslararası Dublin Üniversitesi'nin internet sitesinde "İDU, öğrencilerine ve çalışmak isteyen öğrencilerimize kaliteli yüksek öğrenim sunmak için nitelikli akademik kadroya sahip bir çevrimiçi eğitim merkezidir." Uluslararası Dublin adı altında faaliyet gösteren yapı aslında bir şirkettir.