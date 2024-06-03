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Yılların çilesi sona erdi! Artık e-Devlet'ten 5 dakikada yapılabilecek

Türkiye'de trafik kazalarının ardından sürücüler artık kağıt ve kalemle uğraşmayacak; kaza tespit tutanağı e-Devlet Mobil üzerinden doldurulabilecek. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 03.06.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:07
Yılların çilesi sona erdi! Artık e-Devlet'ten 5 dakikada yapılabilecek

Trafik kazalarının ardından araçların hasarlı şekilde yolda kalmadan hızla kaldırılmasını sağlayacak yeni bir uygulama devreye giriyor. Artık sürücüler, kaza tespit tutanaklarını e-Devlet Mobil üzerinden kolayca doldurabilecekler. Bu yenilikle birlikte tampon hasarı gibi küçük kazalarda bile polis beklenmeden araçların yoldan kaldırılması mümkün olacak.

KAZA TESPİT TUTANAĞI ARTIK E-DEVLET'TE

edevlet

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in köşe yazısına göre, trafik kazası sonrası sürücüler artık kağıt ve kalemle uğraşmak zorunda kalmayacaklar. Yol tek şeride düştüğünde oluşan trafik sıkışıklığı da önlenmiş olacak. E-Devlet üzerinden yapılan bu uygulama ile kaza tespit tutanaklarının doldurulması zaman tasarrufu sağlayacak ve trafik yoğunluğunu azaltacak.

Geçen yıl e-Devlet'e yapılan girişler 4 milyar 399 milyonu aştı. Bu uygulama, insanların hayatını kolaylaştıran ve birçok ülke tarafından örnek alınan bir sistem olarak öne çıkıyor.

Yeni uygulama ile sürücüler, trafik kazalarının ardından kaza tespit tutanağını hızlı ve kolay bir şekilde doldurabilecekler. Bu sayede trafik kazaları sonrası oluşabilecek yoğunluğun azaltılması ve trafiğin akışının hızlandırılması hedefleniyor.


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