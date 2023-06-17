Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Yol izni hakkınızı mutlaka alın..

Çalışanlar için program yaz ayları ile beraber yıllık izin ile başlamaktadır. İş yerindeki arkadaşlar arasında yıllık izin planları yapılmaya başlanıyor ve İK birimleri bu planları büyük bir şevkle uyguluyor ve belgeliyor. Tüm çalışanların yıllık izin kullanımlarını planlamak insan kaynakları hücrelerinin görevi iken, çalışanlar kendileri için uygun tarihlerin arasında eş, dost ve akrabalarıyla hem dinlenmeyi hem de birlikte mutlu anlar geçirmeyi beklemektedir.

Bu hedeflere birlikte ulaşmak için günümüz iş ortamında aktif süreç yönetimi sağlanmalıdır. Meslek hayatı içinde gündem yıllık izin olmuşken yıllık izin hakkında bilmeniz gerekenleri hatırlatmakta fay vardır.

Yıllık ücretli izin, aynı işveren için bütün yıl çalışmakla kazanılan bir haktır. Bazı işçiler yıllık izinlerini kullanmamakta ve işverenlerinden yıllık izin karşılığı ücret talep etmektedirler. Yıllık ücretli izin hakları dinlenme hakkına karşı bir denge unsuru olarak Anayasa tarafından düzenlenmiştir. Amacı, işçilerin belirli bir süre işten ayrılmasını sağlamaktır. Bu sayede işçinin verimini artırmayı ve işine geri dönmesini sağlamanın yanı sıra ona gerçek bir dinlenme sağlamayı amaçlar.





Dolayısıyla işçinin yıllık izin hakkından feragat etmesinin aslında kendisine ve işverene zarar verdiği söylenebilir. Yıllık ücretli izin hakkı doğrudan bir geri ödeme hakkı değildir. Diğer bir deyişle, işçi kullanmadığı yıllık izni işvereninden talep edemez. Ancak, iş sözleşmesinin feshi halinde hak ettiği veya hak etmediği yıllık izin ücreti, son maaşı hesaplanarak kendisine ödenir.

TARİHİ İŞVEREN BELİRLEYEBİLİR

Yıllık iznin hangi tarihte kullanılacağını işveren belirler. Hatta iş yoğunluğunu gerekçe göstererek belirli günlerde izin vermek istemeyen işverenler, çalışma yapılmayan dönemlerde tatil talebinde ısrar edebilirler. İşveren, yıllık izin kurulunun bulunduğu işyerinde bu kurulun kararı ile işyerinde yıllık izin kullanma süresini, Kurul bulunmayan bir işyerinde ise doğrudan kendi takdirine bağlı olarak belirleyebilir ve belirli pozisyonlar aynı anda yıllık izin kullanmamalıdır. Örneğin bir banka müdürü, kendisi izinliyken tüm müdür yardımcılarının izin kullanmamasını isteyebilir.

BAYRAMA DENK GELİRSE

Yıllık izin süresinin resmi tatil, hafta tatili veya Devlet tatiline denk gelmesi durumunda yıllık izin süresi yıllık izin süresinden mahsup edilmez. Örneğin işyerinde haftada 6 gün, 10 gün yıllık izin kullanırken 11 gün izin kullanıyorsunuz. Aynı durumda izin süresine denk gelen resmi tatiller çalışanın yıllık izninden düşülmez. Bu kapsamda Haziran ve Temmuz aylarında izne çıkacak işçilerin izin süreleri Kurban Bayramı ile birlikte 15 Temmuz tatil günleri hariç sayılacak.

YOL İZNİ EKLEYEBİLİRSİNİZ

Yıllık ücretli izin kullanan çalışanlar da izin hakkına sahiptir. İşveren tarafından verilen pazarlama izni ücretsiz bir lisanstır. İşçiler bu izin karşılığında işe döndüklerinde telafi çalışmaları yapmak zorunda değiller. İşçiler, işyerinin bulundukları il dışında yıllık ücretli izin kullandıklarında, işverenden seyahat izni almak için başvurduklarında işveren buna izin vermek zorundadır. Çalışan ayrıca durumu belgelemelidir. Uçak, otobüs bileti, kendi aracıyla şehir dışına çıkıyorsa bu günlerde başka bir şehirde alışveriş yaptığını gösteren makbuz veya fatura, otel rezervasyonu ve fatura bu durumu ispatlamak için yeterlidir. İşveren, bu durumu teyit eden ve ücretsiz bir pazarlama izni talep eden işçiye dört güne kadar yol izni vermelidir.