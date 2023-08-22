Yıllık izin kullananlar dikkat! Böyle çalışanlara büyük şok

Yıllık izinler ve kıdem tazminatı gibi önemli konularda part-time çalışanları ilgilendiren yeni düzenlemeler gündemde. Bu düzenlemelerle birlikte yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı gibi konularda değişiklikler yapılması planlanıyor. İşte detaylar...





YILLIK İZİNLER VE KIDEM TAZMİNATLARI İLE İGİLİ ÖNEMLİ KONULAR

Türkiye'de part-time (kısmi süreli) çalışma, sosyal güvenlik, izin, kıdem tazminatı gibi hakların korunmasıyla beraber 2 milyonu aşkın vatandaşa iş fırsatı sunuyor. Üniversite mezunu gençlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla yeni çalışma modelleri ve teşvikler de içeren adımlar atılıyor. Uzaktan çalışma mevzuatı da revize edilerek yeni iş modellerine uyum sağlanacak şekilde güncellenecek.

Haberde yer alan bilgilere göre, part-time çalışmalarda hafta tatili, yıllık ücretli izin süresi ve kıdem tazminatı hakları İş Kanunu'nda net bir şekilde belirtilecek. Part-time çalışanlar, isteğe bağlı olarak eksik günlerini ödeyebilecekler ve hem kamuda hem özel sektörde projelerde iş bulma fırsatları artacak. Kamuda esnek çalışma yöntemleri uygulanacak ve özlük hakları, mali haklar, sosyal yardımlar gibi haklar korunacak.

Kısmi süreli çalışanlar ile tam süreli çalışanlar arasında İş Kanunu'na göre herhangi bir ayrım yapılamayacak. Ücret ve diğer menfaatlerde eşitlik sağlanacak ve işçilerin çalıştıkları süreye oranla ücret ve hakları hesaplanacak. Bu nedenle, kısmi süreli çalışanların saat ücretleri tam süreli çalışanlardan düşük olarak belirlenemez ve farklı işlemlere tabi tutulamaz. İşte diğer ayrıntılar...





YILLIK İZİN SÜRESİ NASIL BELİRLENİYOR?

Çalışanların yıllık izin süreleri, çalışma sürelerine bağlı olarak belirlenir. Örneğin, ayda 10 gün çalışan bir kişi yıllık izin hakkı olarak 5 gün elde eder. Yakın dönemde yıllık ücretli izin hak etme süresi de çalışanların lehine olacak şekilde düzenlenecektir.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bir ay içinde 20 günden daha az çalışan kişilerin eksik günlerini tamamlamak için 30 gün boyunca sağlık sigortası primi ödeme zorunluluğu bulunur. Ancak anne, baba, eş gibi bakmakla yükümlü olunan kişiler ve gelir testi sonucunda ödeme gücü olmayanlar, eksik günlerin sağlık primini yatırmak zorunda değillerdir.

PART-TIME ÇALIŞANLAR SİGORTALI MI OLMALI?

Yasal olarak haftalık tam çalışma süresi 45 saat iken, kısmi süreli çalışanlar için bu süre en fazla 30 saate düşer. Bu nedenle kısmi süreli çalışanlara da sigorta yapılması zorunludur. Eğer sözleşme aylık ücret üzerinden yapıldıysa haftalık çalışma süresi dikkate alınmaksızın 30 günlük sigorta ödemesi yapılır. Bu durumda ödenecek ücret asgari ücretin altında olamaz. Eğer sözleşme saatlik ücret üzerinden yapıldıysa bir ay içindeki çalışma saatleri toplanarak günlük 7.5 saate bölünür ve buna göre prim ödemesi yapılır. Bu hesaplamada 7.5 saatten az olan süreler 1 gün olarak kabul edilir.

PART-TİME ÇALIŞANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Part-time çalışanlar, isteğe bağlı sigorta ile eksik prim günlerini tamamlayarak işsizlik sigortası primi de ödeyebilir. Bu durumda, işsizlik maaşı alma ihtimali söz konusu olabilir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI HAKKI VAR MI?

Kısmi süreli çalışanların kıdem tazminatı hakları, çalıştıkları süre oranında hesaplanarak ödenir. Yani, haftanın birkaç günü veya her gün birkaç saat çalışsınlar, tam süreli çalışan işçiye göre ücretleri ve hakları aynı oranda hesaplanır.

EKSİK PRİM GÜNLERİ TAMAMLANABİLİR Mİ?

Emeklilik için eksik prim gününü 30 güne tamamlama seçeneği çalışanın kendi tercihine bırakılmıştır. İsteğe bağlı sigorta veya prim borçlanması gibi yöntemlerle eksik prim günleri tamamlanabilir ve emeklilik hakkı elde edilebilir.