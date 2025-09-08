Yılmaz: 2025'te enflasyon %28,5, 2028'de %8 hedefleniyor

Yılmaz, enflasyonun 2025'te %28,5'e, 2026'da %16'ya, 2027'de %9'a ve 2028'de %8'e gerilemesini ve program sonunda tek haneye kalıcı inmesini hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:34
Enflasyon hedefleri program kapsamında paylaşıldı

Yılmaz yaptığı açıklamada, orta vadeli enflasyon hedeflerine ilişkin kapsamlı bir tablo ortaya koydu. Hedeflerin yıl yıl nasıl gerileyeceği net bir şekilde belirtildi.

Yılmaz, "Enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028'de yüzde 8 seviyesine gerilemesini, program sonunda tek haneye kalıcı inmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Belirlenen hedefler programın dönemsel hedefleri olarak öne çıkarken, Yılmaz'ın vurgusu 2028'de yüzde 8 seviyesine ulaşmak ve program sonunda enflasyonu tek haneye kalıcı olarak indirmek oldu.

