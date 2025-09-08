Yılmaz 2026-2028 Orta Vadeli Programı Açıkladı: Tek Haneli Enflasyon Hedefi

Yılmaz 2026-2028 Orta Vadeli Programı Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yayımlanan ve yürürlüğe giren 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) kamuoyuna sundu.

Ana hedefler ve dezenflasyon stratejisi

Yılmaz, ekonomik hedeflerin gerçekçi varsayımlar ve sağlam temeller üzerine inşa edildiğini belirterek, programun temel önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu vurguladı. Konuşmasında şu ifadeye yer verdi:

"Türkiye ekonomisinin temel önceliği olan enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz. 2024 yılında yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun, 2025 yılında yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028 yılında ise yüzde 8 seviyelerine gerileyerek, program dönemi sonunda tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedeflemekteyiz."

Yılmaz, dezenflasyon süreciyle uyumlu ve sürdürülebilir bir büyüme patikası oluşturduklarını belirterek büyüme tahminlerini açıkladı: "Bu kapsamda, 2026 yılında büyümenin yüzde 3,8'e, 2027'de yüzde 4,3'e ve 2028'de yüzde 5'e ulaşmasını hedefliyoruz."

Büyüme, istihdam ve toplumsal refah

Programın önceliklerinden birinin istihdam olduğunu vurgulayan Yılmaz, işsizlik oranı ve istihdama ilişkin hedefleri paylaştı. Açıklamaya göre işsizlik oranının 2024 itibarıyla yüzde 8,7 seviyesinden başlayan gerileme; 2025'te yüzde 8,5, 2026'da yüzde 8,4, 2027'de yüzde 8,2 ve 2028'de yüzde 8'in altına inmesi bekleniyor. Yılmaz, "Bu dört yıllık dönemde ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak... toplumsal refahı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Enflasyonda düşüş ve fiyat istikrarı

Yılmaz, uygulanan sıkı ve koordineli politikaların sürdürüleceğini vurgulayarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ilişkin kararlılığı şu sözlerle ifade etti:

"Tek haneli enflasyon hedefimize yönelik olarak uygulamakta olduğumuz sıkı, kararlı ve koordineli politikaların önümüzdeki dönemde de aynı disiplinle sürdürüleceğinin altını buradan çizmek isterim. Bu kapsamda, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak fiyat istikrarını tesis etme yönündeki kararlılığımızdan hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."

Cari denge ve mali konsolidasyon

Yılmaz, cari işlemler açığındaki gerilemeye dikkat çekerek, 2023'te milli gelire oranla yüzde 3,5 seviyesinden 2024'te yüzde 0,8'e gerilemenin olumlu bir görünüm sağladığını belirtti. Programdaki öngörülerle gerçekleşmeler arasındaki farklara da değinerek cari açığın 2025 için yüzde 1,4 seviyelerine işaret ettiğini aktardı.

Hızlı mali konsolidasyon hedefiyle ilgili olarak Yılmaz, afet sonrası ihtiyaçların karşılanmasına devam edilirken bütçe disiplini sıkılaştırılacağını ve bütçe açığının milli gelire oranının 2025'te yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5 ve dönem sonunda yüzde 3'ün altında olmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yılmaz, bu çerçevede: "Hızlı bir mali konsolidasyon gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yapısal reformlar, teknoloji ve verimlilik

Programda sanayi dönüşümünün yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretime dayandırılacağı, AR-GE ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirileceği bildirildi. Yılmaz, stratejik alanlara ilişkin öncelikleri şöyle sıraladı: yapay zeka, yarı iletkenler, savunma sanayi, biyoteknoloji ve uzay teknolojileri. Bu alanlarda özel sektör yatırımlarını destekleyici mekanizmalar güçlendirilecek.

Ayrıca düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji ile dış enerji bağımlılığının azaltılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleri öne çıkarıldı. KOBİ'lerin dijital dönüşümüne, 5G, yapay zeka ve nesnelerin interneti entegrasyonuna özel önem verileceği belirtildi.

2028 perspektifi: Güçlenen makro tablo

Yılmaz, program dönemi sonunda beklenen makro çıktıları şöyle özetledi:

"İzlenen politikalar ve sağlanacak kazanımlarla Türkiye ekonomisi, program dönemi sonunda çok daha güçlü bir tabloya kavuşacaktır. Hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerledikçe, 2028 yılının sonunda makroekonomik istikrarın kalıcı şekilde sağlandığı, sürdürülebilir büyümenin tesis edildiği bir ekonomik yapının inşa edildiğini göreceğiz. Böylelikle dönem sonunda yani 2028 perspektifinde ilk defa milli gelirimiz 1,9 trilyon dolar'a yaklaşmış olacak. Kişi başına düşen gelirimiz 21 bin dolar seviyelerine yükselecek. İhracatımız 300 milyar dolar'ı aşacak. Turizm gelirimiz 75 milyar dolar'a ulaşacak. 2,5 milyon ilave istihdamla işsizlik rakamı ilk defa yüzde 8'in altını görmüş olacak ve en önemlisi tek haneli enflasyonla fiyat istikrarı kalıcı bir şekilde sağlanmış olacaktır."

Yılmaz, programın sürdürülebilir, kaliteli ve verimliliğe dayalı bir büyüme patikasını esas aldığını, beşeri sermaye, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ile altyapı yatırımları gibi unsurların öncelikli olacağını sözlerine ekledi.

(Sürecek)