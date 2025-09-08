Yılmaz: 2028'de Kalıcı Makroekonomik İstikrar ve Sürdürülebilir Büyüme Hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2028 sonunda kalıcı makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle ekonomik yapı inşa edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2028'in sonunda makroekonomik istikrarın kalıcı biçimde sağlandığı, sürdürülebilir büyümenin tesis edildiği bir ekonomik yapı inşa etmiş olacağız" dedi.

Açıklamada 2028'in sonunda hedeflenen bu ekonomik yapının, makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme odaklı olacağı belirtildi.

Yılmaz'ın ifadesi, hükümetin ekonomik hedeflerinin zamanlamasını ve önceliklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

