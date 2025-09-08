Yılmaz: 2028'de Kalıcı Makroekonomik İstikrar ve Sürdürülebilir Büyüme Hedefi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2028'in sonunda makroekonomik istikrarın kalıcı biçimde sağlandığı, sürdürülebilir büyümenin tesis edildiği bir ekonomik yapı inşa etmiş olacağız" dedi.
Açıklamada 2028'in sonunda hedeflenen bu ekonomik yapının, makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme odaklı olacağı belirtildi.
Yılmaz'ın ifadesi, hükümetin ekonomik hedeflerinin zamanlamasını ve önceliklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.