Yılmaz: Cari İşlemler Açığının Milli Gelire Oranı 2026-2028'de Gerileyecek

Açıklama

Yılmaz: "2026, 2027'de cari işlemler açığının milli gelire oranının sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 seviyesine gerilemesi, 2028 itibarıyla yüzde 1 düzeyine inmesi hedeflenmekte"

Detaylar ve Önemi

Yılmaz'ın açıklaması, cari işlemler dengesinde kademeli bir iyileşme hedeflendiğini gösteriyor. Hedeflere göre 2026'da yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,2 ve 2028'de yüzde 1 seviyelerine ulaşılması amaçlanıyor.

Bu oranlardaki gerileme, makroekonomik dengelerin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.