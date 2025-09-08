Yılmaz: Cari İşlemler Açığının Milli Gelire Oranı 2026-2028'de Gerileyecek

Yılmaz, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2026'da %1,3, 2027'de %1,2 ve 2028'de %1 seviyesine gerilemesinin hedeflendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:15
Yılmaz: "2026, 2027'de cari işlemler açığının milli gelire oranının sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 seviyesine gerilemesi, 2028 itibarıyla yüzde 1 düzeyine inmesi hedeflenmekte"

Yılmaz'ın açıklaması, cari işlemler dengesinde kademeli bir iyileşme hedeflendiğini gösteriyor. Hedeflere göre 2026'da yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,2 ve 2028'de yüzde 1 seviyelerine ulaşılması amaçlanıyor.

Bu oranlardaki gerileme, makroekonomik dengelerin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

