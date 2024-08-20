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Yılmaz: Çin Türkiye'de Otomotiv Yatırımları İçin Atılım Yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da yaptığı açıklamada Çin'in Türkiye'de otomotiv sektöründe büyük yatırımlar yapma niyetinde olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:34
Yılmaz: Çin Türkiye'de Otomotiv Yatırımları İçin Atılım Yapıyor

Çin'in Otomotiv Yatırımları Türkiye'yi Hedef Alıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'daki basın toplantısında Çin'in Türkiye'deki yatırım planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Çin'in Türkiye'de otomotiv endüstrisine yönelik bazı yatırımlar yapma yönünde bir atılımı var," dedi.

AK Parti'nin Dönüşüm Mücadelesi

Toplantıda, Yılmaz, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin gelişim sürecine vurgu yaptı. 2002 yılından günümüze dek, Türkiye'nin büyük bir dönüşüm süreci geçirdiğini söyleyen Yılmaz, "Ülkemizdeki değişim ile birlikte toplumun siyaset kurumuna olan talepleri de değişti," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Hizmet Seviyesi ve Savunma Sanayi

Yılmaz, Türkiye'nin sunduğu hizmetlerin kalitesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Türkiye, Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikasını Sungurlu'da inşa ediyor," dedi. Bu yatırımın büyük bir başarı ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Çin'in Yatırım İhtiyaçları ve Türkiye'nin Potansiyeli

Çinli yatırımcılar için Türkiye'nin cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şu şekilde devam etti: "Çin, Türkiye'de bir veya daha fazla otomotiv fabrikası kurmayı planlıyor. Ancak bu konudaki niyet henüz yer meselesi aşamasına gelmedi." Türkiye'nin stratejik konumu, Çin'in dünya pazarlarına ulaşma hedefleri için önemli bir avantaj sağladığını vurguladı. Lojsitik maliyetleri azaltmak amacıyla Türkiye'yi uygun bir yer olarak gördüklerini ifade etti.

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