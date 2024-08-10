Yılmaz'dan Gazze Saldırısına Sert Tepki

Yılmaz'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ordusunun Gazze'deki bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırıyı sert bir dille eleştirdi. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kana doymayan ve diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden Netanyahu hükümeti, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde hesap vermeye devam ediyor" dedi.

İşkence ve Zulmün Kınanması

Yılmaz, Gazze'deki saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temenni etti. Saldırıyı ve buna sessiz kalanları bir kez daha kınadığını belirten Yılmaz, "İnsanlığın kolektif hafızasında yer eden bu zulümler asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Filistin'e Destek ve Çağrı

"Adalet, insanlık ve barış eninde sonunda kazanacaktır" diyerek sözlerini sürdüren Yılmaz, işgal altındaki topraklarda direniş gösteren Filistin halkı ile dayanışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Ayrıca, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti için çabalarımız aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu. Yılmaz, tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları yaşanan zulümlere karşı sorumluluk almaya davet etti.