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Yılmaz'dan İsrail'e Sert Tepki: Eylemleri Gayrimeşru

Yılmaz, İsrail'in Suriye'deki eylemlerini eleştirerek, uluslararası güçlerin bölgedeki istikrarı bozmasına karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 22:29
Yılmaz'dan İsrail'e Sert Tepki: Eylemleri Gayrimeşru

Yılmaz, İsrail'in Suriye'deki eylemlerini gayrimeşru olarak nitelendirerek dikkat çekti. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "(İsrail'in) Eylemleri gayrimeşrudur. Hiçbir yabancı güç, Suriye'nin istikrarını bozucu, geleceğini inşa etme çabasını tahrip edici bir tutum içine girmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamalar, uluslararası ilişkilerdeki gerginliğin artmasına zemin hazırlayan olayların ardından geldi. Yılmaz, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizerken, bölge ülkelerinin bu tür müdahalelere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

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